«Жодних селфі у кабінках» – у МВС нагадали про таємницю голосування

Виборцям не можна звітувати про своє волевиявлення, нагадав під час брифінгу 18 березня радник Міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Ця заборона поширюється також на демонстрацію заповненого виборчого бюлетеня і оприлюднення його світлин, додав він. Варченко послався на 7 статтю Закону про вибори, яка прямо забороняє порушення таємниці голосування, а також згадав про підкуп виборців, частиною якого може стати звітування про вибір.

«Жодних селфі у кабінках, жодних звітів, ну і звичайно ж, говорячи про те, що ви не маєте звітувати, ми розуміємо, що за попередньою практикою проведення виборчих кампаній було таке, що виборець після того, як проголосував, іде й отримує якусь частину грошей, або цілу, або якусь частину, яку обіцяли після того, як проголосує, йде в штаб кандидата», – сказав Варченко.

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Кримінальний кодекс передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі термінову до двох років для виборців, які порушують таємницю голосування, приймають пропозиції або одержують неправомірну вигоду за певні дії під час голосування або утримання від них (наприклад, відмову від голосування чи вибір на користь певного кандидата).

Водночас Варченко уточнив, що йдеться про публічне порушення таємниці голосування, яке також може вважатися агітацією, офіційно забороненою в день виборів. Водночас у приватному спілкуванні виборець має право повідомити про кандидата, якому віддав голос.

«Те, що він у приватному спілкуванні сказав друзям, дружині, людині, яка робить екзит-пол, за кого він проголосував – це не є порушенням таємниці голосування», – пояснив радник міністра.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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