Голосування на лінії фронту. Чого очікувати від виборів на Донбасі?

Передвиборча аномалія на лінії фронту. Місто Щастя, що недалеко від окупованого Луганська, несподівано перетворилося на центр територіального виборчого округу – всього на 7 дільниць. Тут вперше за 9 років відбудуться вибори. Але чи пройдуть вони без порушень? І як сусідство з непідконтрольною Києву територією може вплинути на результат? Розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

103,6 FM – «Свое радио». На радіостанції оголошується набір на «військову службу за контрактом» під маркуванням «соціальна реклама». Це – радіо, підконтрольне бойовикам незаконного угруповання «ЛНР». Дорогою до прифронтового міста Щастя радіохвилі бойовиків «ловлять» так само добре, як й українські.

Погані дороги, патруль «Міжнародного Червоного хреста», труби Луганської ТЕС. Щастя вже п’ятий рік живе на лінії фронту. Навесні 2014-го місто опинилося під контролем незаконного угруповання «ЛНР». Влітку його відвоювали українські військові.

«Списків немає, кімнат не вистачає, людей не вистачає​»

Заступник міського голови Щастя Володимир Тюрин веде журналістів програми «Донбас.Реалії» до місцевого Палацу культури. У будівлі буде «серце» 105-го, луганського, виборчого округу. Місяць тому Центрвиборчком несподівано вирішив – у прифронтовому Щасті все ж відбудуться вибори президента України.

Левова частка 105-го округу перебуває під контролем луганських бойовиків. Спочатку виборчих дільниць було шість, але станом на 17 березня дані змінилися – тепер люди зможуть проголосувати на семи дільницях – тільки у місті Щастя. Тим часом в окружної виборчої комісії – повно турбот, розповідає член окружної виборчої комісії Андрій Хорошковський.

«Ні для кого не секрет, що вибори на цьому територіальному окрузі не проводилися з початку бойових дій», – каже він.

«Списків немає, кімнат не вистачає, людей не вистачає», – додає заступник мера Володимир Тюрин.

На другому поверсі Палацу культури будуть стояти кабінки для голосування. За словами Тюрина, тут вдосталь для цього місця.

У Щасті, як фактично і на цілому 105-му окрузі в його теперішніх межах, числиться близько 9 тисяч виборців. Заступник щастинського міського голови Володимир Тюрин розповідає: саме тут, у Палаці культури, проходив влаштований бойовиками незаконний «референдум» у 2014 році.

​– Коли мені кажуть, що на «референдумі» прийшло, проголосувало 12 тисяч осіб, ну хлопці!.. Я приходив сюди, піднімався, сиділо ж... всього 6 осіб.

– А вони тут голосували?

– Так! Використовували наше обладнання і так далі...

– Прямо тут проходив так званий «референдум» в місті Щастя?

– Так, так. Людей було дійсно багато, масово, скажімо так. Що є, то є.

«Я піду голосувати аж бігом»

Явка на президентських виборах в Щасті може бути високою. Принаймні більшість місцевих жителів, до яких зверталися «Донбас.Реалії», висловили готовність взяти участь у президентських виборах.

– Ми задоволені, що теж зможемо брати участь у виборах, ось і все.



– Звичайно, добре, що люди можуть проголосувати.

– А ви підете?

– Звичайно, піду.

​– Ми ж – теж Україна, повинні брати участь.

– Ну, повинні всі на вибори ходити.

– А ви підете на вибори?

– Обов’язково!

​– Дуже добре! Ти що, я радий, я піду голосувати аж бігом!

– А чому ви так раді?

– Ну бо минулого року «кинули» нас. Чи не відкривали в минулому році, і в позаминулому році не відкривали.

– Але ви задоволені, так?

– Я задоволений, дуже задоволений. І більшість щастинських задоволені. Більшість!

Загроза зриву і питання безпеки

Незаконні збройні формування можуть робити все, щоб зірвати вибори

Але чи пройдуть вибори на 6 ділянках «щастинського» 105-го округу – досі відкрите питання. Окупована територія починається всього за 800 метрів від Щастя, за Сіверським Дінцем. І вибори 31 березня можуть в будь-який момент опинитися на межі зриву – через загрозу обстрілу.

«Стріляють майже через день. Через день стріляють, ось це два дні тихо. А ось сьомого числа взагалі так таке було! Що, хай Господь помилуй-зберігай, вже почали тремтіти. Воно ж як починає – з важкого знаряддя, між іншим, десь стріляли», – розповідає «Донбас.Реалії» жителька Щастя.

За словами заступника голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Клименка, завдання військових і правоохоронців – забезпечити законність майбутніх виборів.



«Ми можемо припустити те, що незаконні збройні формування будуть робити все для того, щоб зірвати вибори саме в населених пунктах, які розташовані вздовж лінії розмежування. Але наше завдання, завдання наших військових, правоохоронців – зробити все, щоб вибори відбулись у законний спосіб. Я впевнений, буде все нормально», – зауважує Юрій Клименко.



Втім, рішення про створення в Щасті окремого територіального округу здається дивним навіть представникам місцевої влади.



«Логічно було би приєднати до новоайдарського округу. Але в цьому разі зменшиться кількість депутатів у Верховну Раду», – зазначає заступник щастинського міського голови Володимир Тюрин.

«Приходили до мене, записували на цукор»

Після президентських мають пройти парламентські вибори. Подібний «карликовий» округ – непоганий шанс для кандидатів-мажоритарників легко потрапити до Верховної Ради, вважають громадські активісти. На їхню думку, забезпечити голоси кількох тисяч людей доволі легко, агітацією чи підкупом, наприклад, роздачею гречки або цукру. Такі спроби вже були, каже представниця громадської організації «Культурна фортеця» Галина Калиніна.

«Приходили до мене особисто, записували на цукор. Я, звичайно, відмовилася – це підкуп голосу, мене підкуповують! Щоб я за нього потім проголосувала», – розповідає Калиніна.



Ще дешевше коштуватиме комбінація підкупу, адмінресурсу і своїх людей на окупованій території. Після того, як вранці проголосують учасники так званої «сітки», прифронтові ділянки можуть несподівано закрити, пояснюють громадські активісти. Наприклад, через загрозу обстрілу. І відкрити вже безпосередньо перед підрахунком голосів.

«Можуть з території Луганська чи Донецька зателефонувати, навіть по «МТС» або по «Київстар», і повідомити про замінування. Це закрити треба ділянку, МНС треба перевірити. Незрозуміло, що буде відбуватися у ці моменти. У моменти евакуації, в момент заходження сторонньої людини», – пояснює можливі ризики громадський омбудсмен із захисту виборчих прав в Луганській області мережі «Опора» Сергій Кошель.

За такою прифронтовою схемою обратися до Верховної Ради можна завдяки всього лише кількох десятків тих, хто проголосував, зауважує Кошель. Але в Щасті вірять: виборів їх не позбавлять і місцеві жителі зможуть впливати на велику політику.



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