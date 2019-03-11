Після Донбасу: Які внутрішні проблеми України може використати Росія?

Українські вчені дослідили українські області й створили для них так звані «паспорти безпеки». Їхні місцеві проблеми, які може використати Росія. Які регіони України можуть «вистрілити» й чому? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили директор громадської організації «Центр міжнародної безпеки», старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко та експерт Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін.

– Що це за паспорт безпеки? І навіщо його «роздавати» українським регіонам?

Валерій Кравченко: Паспорт безпеки – це такий індекс, який рахується за різними показниками: економічний блок, безпековий блок, суспільно-політичний, соціальний. Він локалізований для кожного регіону України, де ми побували. Це вже другий рік проекту, ми охопили 12 регіонів і продовжуємо проект.

– Ви хочете об’їхати усі українські області?

Валерій Кравченко: Ми сподіваємось, що вдасться покрити всі. Але ми хочемо поглиблювати. Зараз розглядаємо макроситуацію на рівні обласних центрів, областей. Але є вже потреба йти вглиб, дивитися на рівень громад. Тобто ми досліджуємо певні безпекові драйвери, страхи людей. У нас дуже гетерогенна країна, кожен регіон відрізняється. Ми дивимося на ті речі, які можуть використати для певних цілей, як внутрішні політичні сили, зокрема, електоральний цикл. І наша країна веде війну, тож ми розуміємо, що є бенефіціар на Сході, зокрема Росія хоче використати внутрішню слабкість України і саме регіонів.

– Остання хвиля дослідження: Одеська, Рівненька, Чернігівська, Кропивницька, Луганська та Запорізька області. Ці області не всі входять у традиційний Південь та Схід, який Росія вважає своїми територіями. Навіщо досліджувати Рівненську область в контексті російської агресії, якщо там проукраїнське населення?

Юрій Щедрін: У нас не було виключно зовнішнього фактора у цьому питанні. Ми обирали за іншими критеріями. Ми обирали області, які на сьогодні є проблемними, де найбільше викликів та загроз, на нашу думку. Це не перше дослідження, це вже наступні 6 областей. Тож я б не став вважати, що саме ці області чимось унікальні.

Я б хотів зупинитися на загальних моментах, характерних для всіх регіонів України, попри те, що вони дуже різні. Я б їх розділив на два блоки.

Економіка у проблемах людей стоїть на першому місці. Це інфляція, підвищені тарифи, безробіття

Перший блок економічні проблеми – це дуже складний фактор і там багато складових. Економіка у проблемах людей стоїть на першому місці. Це інфляція, підвищені тарифи, безробіття – не у тому плані, що людям немає, де працювати, а тому, що вони не можуть знайти роботу адекватну їхнім спеціальностям та запитам. Через цю проблему з’являється інша – міграція. Саме тому, що вони не можуть знайти застосування своїм здібностям та отримувати адекватну зарплатню. Також я б відніс до проблеми економіки корупцію. Корупцію люди відчувати на собі.

Другий фактор – це безпека, також комплекс. Це як зовнішня загроза, так і внутрішня. Це кримінал (злочинність виросла з 2014 року до сьогодні).

– Поліція заявляє, що злочинність падає в Україні.

Юрій Щедрін: Тут є деякі нюанси. Статистика виросла через те, що все стало прозоро, усі злочини не приховуються. Разом з цим впав рівень розкриваності злочинів.

Другий момент – побутове насилля у сім’ях. Третій момент – економічна безпека. Це випадки рейдерства, та ж сама корупція, люди не можуть захистити свій матеріальний статус.

– Це все інформація з перших вуст?

Юрій Щедрін: Так.

– Валерію, а до чого тут Росія? Чи можна розглядати ці внутрішні українські проблеми як частину тактики Російської Федерації?

Валерій Кравченко: Є великий ризик, що певні драйвери, які використовуються з метою внутрішньо політичної боротьби мають ширше застосування. Ми вивчали історії пов’язані з сепаратизмом.

Зараз він більш латентний, зокрема, ми знаємо регіони, в яких є ця проблема.

– Які це регіони?

Валерій Кравченко: Донецька, Луганська, в минулому року це був Харків, зараз Одеса. В Одесі дуже складна ситуація, це дуже фрагментований регіон. Є місто Одеса й порти, достатньо заможні, там є вплив бізнес-еліт, є конвергенція влади та криміналітету. Ми бачимо це у нападах на активістів.

Але якщо йти далі на Південний Захід, є регіон, який називається Буджак – дев’ять районів за Дністровським лиманом, які поєднані з Одеською областю лише двома мостами. Тобто великий ризик проведення терористичних актів і взагалі відрізання цього регіону. Там є впливи російські, багато нацменшин. Це така окрема територія на теренах Одеської області.

У Рівному бурштин, так звана бурштинова республіка, сформована з шести-семи районів на Півночі. Це дуже велика проблема, там створена зона, де немає нормального доступу поліції.

З місцевими лідерами будуть домовлятися ті, хто хоче зруйнувати стабільність нашої держави. Зокрема Росія, яка чекає, доки Україна сама себе дестабілізує, наскільки це можливо.

– Багато уваги у вашому дослідженні приділено національним меншинам. Ви кажете, що настрої серед деяких меншин – загроза національній безпеці. У чому небезпека?

Валерій Кравченко: Нацменшини це гомогенні структури, споріднені етнічними чинниками та мовними, у першу чергу. Ці структури можна найлегше використати для певної політичної мети.

– Яким чином? Ви говорите, що в Одеській та Запорозькій областях є проблеми.

Росія працює з вірменською спільнотою, з азербайджанською. У нас в Україні є великий потенціал, який може використати наш ворог

​Валерій Кравченко: На конкретних прикладах. Напевно, болгари, які проживають у Буджаку. І там ще проблема з інформаційним вакуумом. Не популярне або взагалі відсутнє мовлення українських каналів. У цьому регіоні їм надає інформаційний простір Молдова, а частково це російський інформаційний простір. Певні російські настрої там присутні. Так само й у Запоріжжі, там небагато болгарських селищ. Але й там є така проблема.

Якщо говорити у ширшому тлі, то Росія працює з вірменською спільнотою, з азербайджанською. У нас в Україні є великий потенціал, який може використати наш ворог. І нам потрібно говорити про цю проблему, але не с осудженням цих людей, а переконувати їх у нашій державній ідеї. Яка краща, толерантна й більші відкрита до меншин, аніж в Росії.

– Які з цих проблем інспіровані Російською Федерацією, а які суто українські?

Валерій Кравченко: Наприклад, на Рівненщині реальне протистояння між Київським патріархатом та Московським патріархатом. Нам розповідали, як село на село ходить з вилами за церкву. І це опитування ми проводили у червні до томоса. А зараз ми розуміємо, що це може бути використано Росією.

Ще один момент – антикорупційні органи, до яких довіра одна з найнижчих по всіх регіонах, які ми досліджували. Є багато справ, галасу, але немає людей, які сидять за корупцію.

– Юрію, які області можуть стати наступними після Луганської та Донецької областей, які Росія може розхитувати?

Юрій Щедрін: Думаю, за географічним принципом. Південний Схід, області, які межують з Росією, де найбільше проросійського населення, де найбільше економічних проблем.

Слухач: Ви показували результати вашого дослідження комусь із чиновників? Якою була їхня реакція?

Валерій Кравченко: Ми проводили обговорення проблем, які ми виявили, на базі Національного інституту стратегічних досліджень за участі усіх представників центральної виконавчої влади, наприкінці грудня. Потім презентували це дипломатам європейських посольств і міжнародним фондам, які надають допомогу. І у співробітництві секретаріату Кабінету міністрів ми будемо розсилати це все у понад 60 відомств центральних органів влади, плюс до регіонів. Ми напрацювали рекомендації, які зведені до конкретних проектів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)