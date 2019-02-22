МЗС України відповіло на закиди Угорщини, що закон про освіту є «напівфашистським»

Українське міністерство закордонних справ закликало Угорщину не маніпулювати такими епітетами як «напівфашистський закон», коли йдеться про закон України «Про освіту». Про це йдеться у коментарі на сайті зовнішньополітичного відомства.

«В Україні ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною. Ухвалений відповідно до внутрішнього законодавства та наших міжнародних зобов’язань Закон України «Про освіту» пройшов експертизу Венеціанської комісії. Рекомендації перебувають на стадії виконання. Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як «напівфашистський закон», як і фактами щодо його змісту», – йдеться у заяві.

Дипломати заявили, що очікують від партнерів поваги до влади в Україні, обраної шляхом волевиявлення її громадян.

Напередодні на сайті угорського уряду з’явився текст виступу керівника адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґея Ґуляша, де він заявив журналістам, що зараз в Україні «діє уряд, який топче права меншин, і який ухвалив «напівфашистський» закон про освіту». В угорському уряді також висловили сподівання на нову владу в Україні після виборів.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Венеціанська комісія рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті цього закону. У лютому минулого року український уряд схвалив законопроект про перехідний період імплементації мовної статті закону «Про освіту» до 2023 року. Офіційний Будапешт продовжує заявляти про порушення прав угорської меншини через норму закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.