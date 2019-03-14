Не будете вдома 31 березня? Голосувати можна будь-де – пояснюємо, як

Едуард Штагер

31 березня 2019 року – вибори президента України, але як бути, якщо виборець цього дня не буде там, де його виборча дільниця за місцем реєстрації? Ми уже розповідали, що змінити місце голосування досить просто – це лише три кроки, а тепер перевіримо на місці – як це працює. Ми вирушили до Костянтинівки Донецької області.

​Щоб змінити місце голосування, вам потрібен відділ ведення державного реєстру виборців – саме так називається цей державний орган. Потрібну саме вам адресу легко знайти тут.

У відділі треба написати заяву, до якої додати документи, що обґрунтовують причину тимчасової зміни реєстрації.

Тобто у списку виборців місце реєстрації не змінюється, змінюється лише місце голосування.

Які документи потрібні для зміни?

​Начальник відділу ведення державного реєстру Костянтинівської міської ради Володимир Тарасов пояснює: «Для виборців, які громадяни України з тимчасово окупованої території та Автономної Республіки Крим, потрібен лише паспорт. Вони приходять із паспортом, ксерокопією паспорту, і їм змінюється місце голосування, більше документів їм не потрібно. Якщо громадянин – із підконтрольної території, то необхідно додати документи, які підтверджують, що він буде перебувати у даному місці в день голосування. Це може бути лист із місця роботи, довідка з місця навчання, ксерокопії білетів, договір про аренду квартири».

З досвіду людей, які вже змінили місце голосування, наразі заяви приймають досить швидко: процедура не забирає й десяти хвилин! Але ближче до виборів можуть з'явитися черги, тому не баріться.

Чи довго чекати після подачі документів?

Запевняють, що можна не перейматися, що розгляд заяви та проходження процедури тимчасової зміни реєстру виборців займе багато часу.

«Ми намагаємося внести зміни в той самий день і видати посвідчення одразу після розгляду заяви», – каже Володимир Тарасов.

Чи розповсюджується ця довідка на голосування у парламентських виборах 2019 року? А якщо ні, то чи можна її отримати?

Ця довідка діє лише на президентських виборах, і лише у першому турі. На другий – потрібно буде зробити нову. Чи можна буде оформити цю довідку для парламентських виборів 2019 року – поки невідомо.

«Зараз постановою Цетральної виборчої комісії регламентуються тільки президентські вибори, – зазначає Володимир Тарасов. – Там є про парламентські та місцеві, але законодавство в нас змінюється, тому, можливо, будуть якісь зміни на час парламентських виборів».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)