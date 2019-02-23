(Друкуємо мовою оригіналу)

Они не проголосуют на президентских выборах из-за продолжающейся оккупации региона, но все эти годы они остаются украинскими гражданами. Жители ОРДЛО, хоть и могут сменить избирательный адрес (как это сделать, читайте тут), в большинстве всё же останутся за бортом кампании. Но что они думают о выборах в Украине?

Мнение 1: Лишь бы не быть непризнанными

«Не буду голосовать на выборах», – говорит Елена из Донецка. Она работает фрилансером, несколько раз в год приезжает в Киев и Мариуполь. Телевизор на подконтрольной группировке «ДНР» территории она не смотрит, потому что картинка сильно отличается от того, что она видит собственными глазами. Девушка уверена, что новый президент должен найти подход и наладить отношения с действующей в ОРДЛО администрацией, подконтрольной России.

«Не поддерживаю Порошенко и Тимошенко, но все равно у этих кандидатов большие шансы на победу, – делится впечатлениями собеседница. – Потому что к остальным кандидатам нет доверия у реальных избирателей. На мой взгляд, того же Зеленского люди воспринимают несерьёзно. У нового президента должна быть политика лояльности в вопросе конфликта на Донбассе. Я за любой сценарий решения конфликта – лишь бы не непризнанная территория. Некоторые знакомые говорят, что Тимошенко сумеет договориться и уладить конфликт. А что касается темы выборов в Украине, то (здесь – ред.) среди молодёжи этот вопрос особо не поднимается. Старшее же поколение смотрит ТВ, и навязанное им мнение не могу расценить как их собственное и воспринимать серьёзно», – говорит дончанка.

Елена говорит, что новому президенту Украины нужно думать о преодолении бедности и социальной защищённости граждан: «Надеюсь на позитивные изменения после выборов. Наивно, да, но что-то же должно произойти. Например, после минских соглашений реже слышу о боевых действиях на линии разграничения и прекратилась активная фаза наступления».

Мнение 2: Пускай сменит курс

«В ближайшем будущем кардинальных изменений не будет, только смена курса может изменить ситуацию в стране и отношение к войне, – говорит другой собеседник, учитель физкультуры из Шахтёрска Олег. – Пока этого не произойдёт – выборы в Украине ничего для Донбасса не изменят. Но на исход всё равно попытаются повлиять не только Россия, но и США с ЕС». Олег, как и Елена, убеждён, что украинским властям нужно начать прямые переговоры с вооружёнными формированиями «ЛДНР», перестать обвинять их в терроризме и… назвать Майдан переворотом.

«Если бы голосовал на выборах – то за Мураева. Нам нужна растущая экономика, но вопрос мира сейчас – номер один. Но на выборах может победить Тимошенко, если у Зеленского не припрятан туз в рукаве. У неё устойчивый электорат, и выгодная позиция – критика Порошенко и его экономической политики», – говорит Олег.

Кроме прямых переговоров с боевиками, в его требованиях к новому президенту – отменить торговую блокаду, начать выплату украинских пенсий в ОРДЛО, признать все документы, выданные незаконными группировками «ЛДНР», заморозить долги граждан перед украинскими банками на момент их закрытия (в 2014-м) и признать оплату за коммуналку по ценам, действующим на оккупированной территории.

Мнение 3: Наступать, выбить, закрыть границу и заставить Путина платить

«Голосовать за секонд-хенд нет желания ни у меня, ни у моих знакомых. Секонд-хендом называю всех тех, кто уже был в политике до нападения России на Украину», – рассказывает третий собеседник, Александр из Донецка. Желаемую политику будущего президента по отношению к оккупированным территориям Украины он описывает как жёсткую, но не жестокую. Он не доверяет ни старым, ни новым политикам типа Владимира Зеленского.

«Возврат территорий возможен только военным путём и полным истреблением захватчиков, – считает мужчина. – А пленных сепаратистов нужно будет использовать для восстановления инфраструктуры территорий. Новому президенту нужно будет добиться признания в международных судах преступлений Путина и выплаты репарации Россией за весь причинённый вред. Потому что минские соглашения не работали с первого дня их принятия. Вооружённый конфликт между Россией и Украиной должен решаться только военным путём».

«Я считаю, – добавляет он, – что мир не наступит здесь, пока не будет восстановлена граница с оккупантами, и её не укрепят, как линию Маннергейма».

Игорь уверен: пока последний пособник российских гибридных сил не будет лишён украинского гражданства, в Донецке будет присутствовать влияние «русского мира».

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