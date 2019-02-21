Ніякого «прямого діалогу» з псевдореспубліками на Донбасі не буде – Геращенко

Ніякого «прямого діалогу» з псевдореспубліками на окупованому Росією Донбасі і легітимізації маріонеткових режимів Кремля не буде, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Всі так звані «органи влади республік» – нелегітимні і не визнані навіть в Росії. Тому й заяви їхніх так званих «представітєлей», які б прізвища не були в цих людей, це лише марення Кремля. З Кремлем, за посередництва наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля, говоритимемо про звільнення Донбасу», – заявила Геращенко у Facebook.

Таким чином представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ відреагувала на поширену сьогодні раніше заяву ватажка визнаного в Україні терористичним угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна. Той заявив про готовність до «прямого діалогу» з Києвом, і сказав, що звертається до канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона, щоб вони «вплинути на президента України Петра Порошенка та посприяли в організації прямих і продуктивних переговорів».

У Кремлі неодноразово заявляли, що офіційний Київ має вести прямі переговори про мир на Донбасі з ватажками угруповань «ДНР» та ЛНР» як з «легітимною владою» цих регіонів. Україна ж веде переговори про врегулювання ситуації на сході України лише у форматі Тристоронньої контактної групи, де має свого представника і ще кілька переговорників у підгрупах. Крім того, Україна є учасником переговорів у «нормандському форматі» (Німеччина, Франція, Україна та Росія – ред.).​

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.