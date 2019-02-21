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21 Лютий 2019, Київ 12:09
Новини | Політика

Ватажок угруповання «ДНР» Пушилін заявив про готовність до «прямого діалогу» з Києвом

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін хоче зустрічі з президентом України Петром Порошенком

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Ватажок визнаного в Україні терористичним угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив про готовінсть вести «прямий діалог» з Києвом. Про це 21 лютого пишуть сайти бойовиків та російські інформаційні ресурси.

«Донбас послідовно виступає за продовження переговорів в Мінську, всіляко підтримуємо ініціативу українських опозиційних політиків до інтенсифікації переговорів. Висловлюємо готовність до переговорів – відновлення прямого діалогу з Києвом», – заявив Пушилін.

Пушилін також сказав, що звертається до канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона, щоб вони «вплинути на президента України Петра Порошенка та посприяли в організації прямих і продуктивних переговорів».

Нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін (ліворуч) із вже загиблий тодішній лідер бойовиків Олександр Захарченко. Окупований Донецьк, 7 травня 2016 року
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У Кремлі неодноразово заявляли, що офіційний Київ має вести прямі переговори про мир на Донбасі з ватажками угруповань «ДНР» та ЛНР» як з «легітимною владою» цих регіонів. Україна ж веде переговори про врегулювання ситуації на сході України лише у форматі Тристоронньої контактної групи, де має свого представника і ще кілька переговорників у підгрупах. Крім того, Україна є учасником переговорів у «нормандському форматі» (Німеччина, Франція, Україна та Росія – ред.).​

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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