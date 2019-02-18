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18 Лютий 2019, Київ 14:56
Донбас.Реалії

«Сім’я» Януковича і Донбас – вони повертаються?

Ілюстративне фото. Скульптура Віктора Януковича, виготовлена київськими студентами, 2012 рік, Київ

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На тимчасово окуповані території Донбасу повертаються представники старої «еліти». Родич Януковича став «псевдомером» Єнакієва, а представник наближеного до так званої «сім’ї» Юрія Іванющенка повертає контроль над Горлівкою. Чи стане президент-утікач сірим кардиналом незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР», що визнані в Україні терористичними? Що про це думають в окупованому Донецьку? Цю тему дослідили журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Президент-утікач Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі, 6 лютого дав ​чергову прес-конференцію із Росії. Цього разу – з приводу «актуальних питань української політики». Зокрема, Янукович розповів про своє життя у Росії, висловився щодо свого ставлення до томосу, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя», проросійського політика – Віктора Медведчука та Криму, який Росія окупувала у 2014 році.

Донбасу втікач Янукович також приділив увагу під час своєї появи перед журналістами. За його словами, шахтарі, які там живуть, не встигають подихати свіжим повітрям і одразу повертаються на зміну.

«Повертати людей на рідну землю, нехай живуть, працюють, виховують дітей. Відновлюють зруйнований Донбас. Іншого шляху немає», – заявив четвертий президент, який втік до Росії, на прес-конференції у Москві.

В окупованому бойовиками угруповання «ДНР» Донецьку ставлення до президента-втікача неоднозначне. Про це кореспонденти «Донбас.Реалії» дізналися від людей на вулицях окупованого міста.

Віктор Янукович під час прес-конференції у Москві, 6 лютого 2019 року
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– А навіщо він мені потрібен? Він кинув і нас, і країну.

– Для нас він нормальним був, ми працювали, отримували зарплату.

– Він – не лідер, не той. Донбас підставив.

– Для нас він все-таки був людиною.

– Якби він хотів, він би вже був би тут.

– Як ви думаєте, він ще може в політику повернутися?

– Є припущення. Все можливо.

«Сім’я» знову на батьківщині?

Але якщо повернення самого Януковича поки під питанням, то окремі представники його клану вже сьогодні займають ключові пости на окупованій території. Зокрема, Роман Храменков. У листопаді 2018 року він балотувався на пост голови незаконного угруповання «ДНР». А вже в січні «новообраний» ватажок бойовиків Денис Пушилін ставить його керувати окупованим Єнакієвим.

«Храменков теж, можна сказати, що належить до клану Януковича (тому що він родинними зв’язками пов’язаний з Людмилою Янукович, дружиною або колишньою дружиною). Він, виходить, чоловік племінниці дружини Януковича – і ось він уже майже місяць керує Єнакієвим», – зауважує журналіст із Горлівки Олександр Білінський.

Роман Храменков під час «виборчих» перегонів на пост «глави ДНР». Скріншот проросійського ресурсу NewsFront
Роман Храменков під час «виборчих» перегонів на пост «глави ДНР». Скріншот проросійського ресурсу NewsFront

Роман Храменков до війни працював у Єнакієвому стоматологом і доріс до головного лікаря лікарні, був членом Партії регіонів. Після появи угруповання «ДНР» очолював підконтрольні Росії адміністрації Єнакієвого, потім Горлівки і тепер знову повернувся до Єнакієвого.

Російські ЗМІ писали про зв’язок Храменкова із сім’єю Януковича, зокрема, з його сином Олександром Януковичем (також стоматолог, як і Храменков), а місцеві – неодноразово згадували, що у місті Храменкова знають як чоловіка племінниці Людмили Янукович.

Нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін (ліворуч) із вже загиблий тодішній лідер бойовиків Олександр Захарченко. Окупований Донецьк, 7 травня 2016 року
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Журналіст Олександр Білінський впевнений: зараз на Донбас повертаються старі, так звані, «смотрящие».

«Красномовно це видно по моїй рідній Горлівці, куди повернувся місцевий «смотрящий» Армен Саркісян. Це в роки Януковича – представник Юрія Іванющенка, який контролював спиртові заводи, «7-й кілометр» в Одесі та ряд тіньових бізнесів», – каже Олександр Білінський.

Тепер Саркісян часто з’являється на місцевих телеканалах – разом з чиновниками відкриває спортзали і дарує школярам ноутбуки.

Олександр Білінський
Олександр Білінський

«Ситуація обнулилася 2013 роком, тому що в 2013 теж так було: що люди Іванющенка контролювали місто, і не важливо, яким було прізвище мера, прокурора або начальника міліції. Він заїжджав до начальника міліції, давав вказівки. У 2019-му – те саме», – каже Білінський.​

«Підняти» промисловість, зменшити витрати

Чому ж тепер на окуповану територію повертаються тіньові господарі регіону? Кремлю потрібно в короткі терміни «підняти» промисловість окупованого Донбасу, щоб зменшити власні витрати, припускають аналітики.

«Зараз єдині тимчасові союзники Росії – це колишні регіональні еліти, які опинилися в Росії. Вони можуть частково побудувати цей системний бізнес, а з іншого боку, вони мають усі навичками місцевого зв’язку, місцевих комунікацій, і вони можуть все це активізувати», – розповідає фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Укрупнення і централізація економічних потужностей фейкових «республік», в обхід місцевої «влади» – сьогодні головний вектор економічної політики Кремля на окупованому Донбасі, зауважують експерти.

Найбільші шахти і заводи контролюються компанією «Внешторгсервис», подальші поставки продукції в Росію здійснюються фірмою «Газ-Альянс» олігарха Сергія Курченка.
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Колишній «гаманець» сім’ї Януковича нещодавно отримав в управління два меткомбінати в Тульській області і Ставропольському краї. Передбачається, що постачати сталеві заготовкі на ці підприємства будуть із заводів на окупованих територіях

Донбасу. Полегшити логістику має об’єднання луганської і донецької залізниць – таку заяву в лютому зробив ватажок угруповання «ДНР» Пушилін.

Зібрати, посадити у вагон і відправити на Донбас – Царьов

Росія намагається заробляти на окупованому Донбасі через посередників, не підставляючись під міжнародні санкції. А заодно вирішує і більш важливу стратегічну задачу.

«Коли вся ця система запрацює, то в принципі Росія зможе протягом 2-3 років на цих територіях створити, скажімо, таку пропагандистську промислову вітрину часів пізнього Радянського Союзу. Тобто, ніби, ситуація дещо покращиться в економічному плані», – каже фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Взяти участь у новій економічній політиці Кремля на окупованій території хочуть не лише представники клану Януковича. Переселяти колишніх політичних діячів, в томи числі «регіоналів» з Росії на окупований Донбас днями запропонував колишній член Партії регіонів та активний прихильник ідеї створення так званої «Новоросії» Олег Царьов.

Олег Царьов
Олег Царьов

«Зібрати треба їх всіх, посадити в один вагон і відправити на Донбас! І вручити: тобі підприємство, тобі район, тобі місто. Займайся, піднімай, забезпечуй людей. Нічого тут ходити по ток-шоу, відкривати офіси, піднімати особняки на Рубльовці», – заявив Царьов в інтерв’ю ресурсу «Украина Ру».

Але чи готові жителі окупованого Донбасу зустрічати представників колишньої верхівки? Це питання поки залишається відкритим.

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