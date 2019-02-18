«Сім’я» Януковича і Донбас – вони повертаються?

На тимчасово окуповані території Донбасу повертаються представники старої «еліти». Родич Януковича став «псевдомером» Єнакієва, а представник наближеного до так званої «сім’ї» Юрія Іванющенка повертає контроль над Горлівкою. Чи стане президент-утікач сірим кардиналом незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР», що визнані в Україні терористичними? Що про це думають в окупованому Донецьку? Цю тему дослідили журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Президент-утікач Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі, 6 лютого дав ​чергову прес-конференцію із Росії. Цього разу – з приводу «актуальних питань української політики». Зокрема, Янукович розповів про своє життя у Росії, висловився щодо свого ставлення до томосу, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя», проросійського політика – Віктора Медведчука та Криму, який Росія окупувала у 2014 році.

Донбасу втікач Янукович також приділив увагу під час своєї появи перед журналістами. За його словами, шахтарі, які там живуть, не встигають подихати свіжим повітрям і одразу повертаються на зміну.

«Повертати людей на рідну землю, нехай живуть, працюють, виховують дітей. Відновлюють зруйнований Донбас. Іншого шляху немає», – заявив четвертий президент, який втік до Росії, на прес-конференції у Москві.

В окупованому бойовиками угруповання «ДНР» Донецьку ставлення до президента-втікача неоднозначне. Про це кореспонденти «Донбас.Реалії» дізналися від людей на вулицях окупованого міста.

​– А навіщо він мені потрібен? Він кинув і нас, і країну.

– Для нас він нормальним був, ми працювали, отримували зарплату.

– Він – не лідер, не той. Донбас підставив.

– Для нас він все-таки був людиною.

– Якби він хотів, він би вже був би тут.

– Як ви думаєте, він ще може в політику повернутися?

– Є припущення. Все можливо.

«Сім’я» знову на батьківщині?

Але якщо повернення самого Януковича поки під питанням, то окремі представники його клану вже сьогодні займають ключові пости на окупованій території. Зокрема, Роман Храменков. У листопаді 2018 року він балотувався на пост голови незаконного угруповання «ДНР». А вже в січні «новообраний» ватажок бойовиків Денис Пушилін ставить його керувати окупованим Єнакієвим.

«Храменков теж, можна сказати, що належить до клану Януковича (тому що він родинними зв’язками пов’язаний з Людмилою Янукович, дружиною або колишньою дружиною). Він, виходить, чоловік племінниці дружини Януковича – і ось він уже майже місяць керує Єнакієвим», – зауважує журналіст із Горлівки Олександр Білінський.

Роман Храменков до війни працював у Єнакієвому стоматологом і доріс до головного лікаря лікарні, був членом Партії регіонів. Після появи угруповання «ДНР» очолював підконтрольні Росії адміністрації Єнакієвого, потім Горлівки і тепер знову повернувся до Єнакієвого.

Російські ЗМІ писали про зв’язок Храменкова із сім’єю Януковича, зокрема, з його сином Олександром Януковичем (також стоматолог, як і Храменков), а місцеві – неодноразово згадували, що у місті Храменкова знають як чоловіка племінниці Людмили Янукович.

Журналіст Олександр Білінський впевнений: зараз на Донбас повертаються старі, так звані, «смотрящие».

«Красномовно це видно по моїй рідній Горлівці, куди повернувся місцевий «смотрящий» Армен Саркісян. Це в роки Януковича – представник Юрія Іванющенка, який контролював спиртові заводи, «7-й кілометр» в Одесі та ряд тіньових бізнесів», – каже Олександр Білінський.

Тепер Саркісян часто з’являється на місцевих телеканалах – разом з чиновниками відкриває спортзали і дарує школярам ноутбуки.

«Ситуація обнулилася 2013 роком, тому що в 2013 теж так було: що люди Іванющенка контролювали місто, і не важливо, яким було прізвище мера, прокурора або начальника міліції. Він заїжджав до начальника міліції, давав вказівки. У 2019-му – те саме», – каже Білінський.​

«Підняти» промисловість, зменшити витрати

Чому ж тепер на окуповану територію повертаються тіньові господарі регіону? Кремлю потрібно в короткі терміни «підняти» промисловість окупованого Донбасу, щоб зменшити власні витрати, припускають аналітики.

«Зараз єдині тимчасові союзники Росії – це колишні регіональні еліти, які опинилися в Росії. Вони можуть частково побудувати цей системний бізнес, а з іншого боку, вони мають усі навичками місцевого зв’язку, місцевих комунікацій, і вони можуть все це активізувати», – розповідає фінансовий аналітик Олексій Кущ.



Укрупнення і централізація економічних потужностей фейкових «республік», в обхід місцевої «влади» – сьогодні головний вектор економічної політики Кремля на окупованому Донбасі, зауважують експерти.

Найбільші шахти і заводи контролюються компанією «Внешторгсервис», подальші поставки продукції в Росію здійснюються фірмою «Газ-Альянс» олігарха Сергія Курченка.

Колишній «гаманець» сім’ї Януковича нещодавно отримав в управління два меткомбінати в Тульській області і Ставропольському краї. Передбачається, що постачати сталеві заготовкі на ці підприємства будуть із заводів на окупованих територіях

Донбасу. Полегшити логістику має об’єднання луганської і донецької залізниць – таку заяву в лютому зробив ватажок угруповання «ДНР» Пушилін.

Зібрати, посадити у вагон і відправити на Донбас – Царьов

Росія намагається заробляти на окупованому Донбасі через посередників, не підставляючись під міжнародні санкції. А заодно вирішує і більш важливу стратегічну задачу.

«Коли вся ця система запрацює, то в принципі Росія зможе протягом 2-3 років на цих територіях створити, скажімо, таку пропагандистську промислову вітрину часів пізнього Радянського Союзу. Тобто, ніби, ситуація дещо покращиться в економічному плані», – каже фінансовий аналітик Олексій Кущ.



Взяти участь у новій економічній політиці Кремля на окупованій території хочуть не лише представники клану Януковича. Переселяти колишніх політичних діячів, в томи числі «регіоналів» з Росії на окупований Донбас днями запропонував колишній член Партії регіонів та активний прихильник ідеї створення так званої «Новоросії» Олег Царьов.

«Зібрати треба їх всіх, посадити в один вагон і відправити на Донбас! І вручити: тобі підприємство, тобі район, тобі місто. Займайся, піднімай, забезпечуй людей. Нічого тут ходити по ток-шоу, відкривати офіси, піднімати особняки на Рубльовці», – заявив Царьов в інтерв’ю ресурсу «Украина Ру».



Але чи готові жителі окупованого Донбасу зустрічати представників колишньої верхівки? Це питання поки залишається відкритим.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: