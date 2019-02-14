«ДНР» – тепер і у Вероні

Посольство України в Італії направило ноту до Міністерства закордонних справ Італії і префектури Верони через відкриття в цьому італійському місті «представництва» угруповання «ДНР». Воно з’явилося 9 лютого, його очолив Пальмаріно Дзоккателлі, який днями був призначений головою асоціації «Венето – Росія».

«Посольство України рішуче засуджує будь-які спроби просування та підтримки в Італії терористичних угруповань – фейкових «республік» на території українського Донбасу, що є неприйнятним не лише для країни-члена ЄС, але й для будь-якого суспільства, яке поділяє демократичні цінності та базові правила сучасного світового порядку», – мовиться в заяві посольства.

«Представництво ДНР» в італійській області Венето – не перше таке в Італії. З кінця 2016 року «офіс ДНР» є в Турині, де також відкрите «представництво» невизнаної Південної Осетії.

Всі ці організації офіційно не зареєстровані як диппредставництва (вони формально створюються як громадські об’єднання – ред.) і є суто декларативними «представництвами», заявляв Дмитро Воловников, радник посольства України в Італії, посилаючись на документи, надані місцевою владою. Проте відкриття таких представництв, як правило, є ініціативою офіційно зареєстрованих «товариств дружби» окремих італійських регіонів із Росією.

Антон Шеховцов, який вивчає зв’язки Кремля з європейськими популістами і крайніми правими, говорить про дві причини такої співпраці: «Перша – це великий простір, що надається виразникам ідей цих рухів у ЗМІ, пов’язаних із Кремлем, на кшталт таких, як Sputnik, RT або «Голос Росії». Друга – використання спостерігачів, які походять із цих чи інших рухів, щоб додати поволоку легітимності виборчим процесам, легітимність яких інакше була б радше сумнівною, від Абхазії до Придністров’я через Південну Осетію, Крим або Донбас. Обидва ці інструменти мають на меті продемонструвати громадській думці всередині Росії, що Путін не перебуває в ізоляції».

Зараз мова йде вже про третю галузь співпраці: підтримка невизнаних «республік» і анексованих територій, що перебувають під санкціями, стає трампліном для підприємців, які намагаються отримати в Росії нові контракти і, отже, цілком конкретну матеріальну винагороду.

У недавньому інтерв’ю з нагоди призначення Пальмаріно Дзоккателлі на посаду голови асоціації «Венето – Росія» він заявив, що його ініціативи підтримують представники італійського бізнесу: «На цій зустрічі (мова про перше засідання «Венето – Росія» у 2019 році – ред.) зібралися багато підприємців, зацікавлених у тому, щоб заявити про себе в Росії і Криму». За словами Дзоккателлі, італійські меблярі, обробники мармуру, будівельники і підприємці, що займаються сільським господарством, мають намір узяти участь у виставках-ярмарках у Ялті: «Ми, звичайно, сподіваємося, що наші підприємці зможуть підписати багато контрактів і укласти вигідні угоди по всій Росії». За його словами, зараз створюється база даних італійських підприємців, щоб «полегшити роботу для виявлення підхожих ділових контактів у Російській Федерації».

Дзоккателлі цього року збирається разом із іншими венеційськими підприємцями і політиками регіону Венето відвідати Краснодарський край Росії. За його словами, цю поїздку організовує Олексій Стовбун, який висвітлює в російській пресі співпрацю італійського регіону Венето з російськими регіонами, публікуючи статті про цю співпрацю у виданні «Нова Кубань».

Минулого року Дзоккателлі вже був учасником VI міжнародного аграрного форуму «АгроЕкспоКрим» у Ялті, де розповідав про італійське виноробство як представник компанії Gelox International, яка продає системи для охолодження і зберігання фруктів і інших продуктів харчування тривалого зберігання, а також як один із засновників ТОВ «Агровенеція», зареєстрованого в Городовиковську.

Серед засновників ТОВ «Агровенеція» є й інші італійці. Наприклад, Елізео Бертолазі, який регулярно розповідає у російських ЗМІ про суди над італійцями, які воювали на боці угруповання «ДНР», і про те, що в Європі мало говорять про Донбас. У пресі він виступає то як незалежний італійський журналіст, то як науковий працівник Інституту вищої школи геополітики і суміжних наук. Бертолазі, як і Дзоккателлі, був спостерігачем на невизнаних «виборах» голови угруповання «ДНР» у листопаді минулого року. До цього обидва вони їздили спостерігачами до Криму під час президентських виборів у Росії. З ними також був і Стефано Вальдеґамбері, депутат регіонального парламенту Венето.

Вальдеґамбері – частий гість засідань асоціації «Венето – Росія», він став ініціатором резолюції про визнання анексії Криму, ухваленої регіональним парламентом. Резолюція не має ніяких юридичних або міжнародних наслідків, а Італія приєдналася до санкцій Європейського союзу щодо Росії і визнає Крим територією України. За бурхливою діяльністю Вальдеґамбері можна відшукати і цілком прагматичні інтереси: він збирається допомагати Криму налагодити вирощування оливок і виробництво оливкової олії.

І Вальдеґамбері, і Дзоккателлі вступають за скасування санкцій, запроваджених Європейським союзом після анексії Криму. На недавньому засіданні асоціації «Венето – Росія» Вальдеґамбері розповів про підготовку документа, який засуджує автоматичне продовження Італією санкцій щодо Росії, який «буде розісланий усім італійським політичним силам». Вальдеґамбері виступає за незалежність північних регіонів Італії і утворення незалежної держави «Паданія», щоб домогтися можливості ухвалювати незалежні рішення, в тому числі і на міжнародному рівні, наприклад, скасувавши протиросійські санкції. Схожих поглядів дотримується і Дзоккателлі, президент «Комітету незалежного Венето», який виступає за незалежність венеційської області від Італії і Євросоюзу. Проте в Італії вже одного разу проводили консультації про можливе проведення референдуму з питанням про незалежність Венето, і з’ясувалося, що це суперечить конституції Італії.

«На жаль, і в Італії знаходяться свої політичні маргінали, які, вочевидь, готові і надалі підвищувати рівень провокацій… Втім, ми переконані, що згадані протиправні дії окремих представників місцевого веронського політичного осередку не будуть спроможні поставити під сумнів тверду позицію італійського уряду щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України», – наголосили в заяві посольства України в Італії з приводу появи представництва «ДНР» у Венето.

Так звані «представництва ДНР» останнім часом з’явилися в декількох країнах Європейського союзу. Йдеться, зокрема, про французький Марсель. МЗС Франції назвало нелегальною діяльність цієї організації, проте в середині минулого року суд ухвалив рішення не закривати «представництво ДНР» у Марселі, французька прокуратура оскаржила це рішення. За рішенням суду минулого року було закрите «консульство ДНР» у Чехії.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської служби Радіо Свобода