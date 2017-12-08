Посольство: намір відкрити «представництво» «ДНР» в Гельсінкі має викликати законне занепокоєння влади Фінляндії

У посольстві України у Фінляндії вважають, що намір деяких фінських громадян «відкрити представництво «ДНР» в Гельсінкі повинен викликати законне і серйозне занепокоєння влади Фінляндії.

«На моє переконання, такий «захід» повинен викликати законне і серйозне занепокоєння влади Фінляндії, беручи до уваги те, що публічна популяризація діяльності терористів, що тримають тимчасовий контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей України, явно суперечить офіційній політиці Фінляндії та ЄС», – заявляє посол Андрій Олефіров, якого цитує прес-служба посольства.

В українському дипломатичному відомстві зауважують, що деякі фінські громадяни поширюють «шкідливі ідеї шляхом підтримки агресії проти суверенітету і територіальної цілісності України».

У заяві посольства зазначається, що за таких обставин слід приділяти значну увагу діяльності Йогана Бекмана, зокрема нещодавно його прихильники вирішили організувати так звану «Міжнародну експертну конференцію», щоб поширити ідею визнання «ДНР» серед громадян Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії. 9 грудня Бекман має намір «відкрити представництво «ДНР» в Гельсінкі.

Це вже не перша спроба відкрити «представництво» «ДНР» в Фінляндії, зокрема така спроба була в 2015 році. Також у Франції, Греції, Італії, Чехії, представники угруповання «ДНР» намагалися відкрити своє «представництво».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає.