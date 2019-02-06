Янукович: вирок Оболонського суду не має абсолютно нічого спільного з законом

Колишній президент України Віктор Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва, який визнав його винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

«Вирок був написаний під диктовку влади, і той тиск, який був на суд, він був безпрецедентним. Вирок не має абсолютно нічого спільного з законом», – сказав Янукович під прес-конференції в столиці Росії Москві.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.