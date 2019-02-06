«Ніяких проблем у мене немає» – Янукович про пересування Росією і виїзд за кордон

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не має жодних проблем із пересуванням територією Росії та виїздом у інші країни світу. Так він відповів на запитання українського журналіста, чи не перебуває екс-президент-утікач у полоні в Росії.

«Я вільно пересуваюся територією Росії. Більше того, я не перебуваю у жодних банках Інтерполу. І можу виїжджати в будь-яку країну світу. Ніяких проблем у мене немає», – сказав Янукович у середу на прес-конференції у Москві.

Він також зазначив, що кілька днів тому повернувся в Росію з-за кордону, де був на лікуванні.

Янукович, як і в перебігу кількох попередніх прес-конференцій з Росії, звинуватив нинішню владу України в захопленні державного управління. Водночас звинуватив представників країн ЄС в тому, що вони в лютому 2014 року обдурили його, закликавши укласти угоду з українською опозицією, а потім визнавши законним його усунення від влади. «Мене кинули, як лоха», – сказав Янукович.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Адвокати заявили про намір оскаржити рішення.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.