Правоохоронці отримали 3305 заяв про порушення, пов’язані з виборами – поліція

Станом на 18 березня правоохоронці отримали 3305 заяв про порушення, пов’язані з виборами. Про це заявив на брифінгу в Києві голова координаційного штабу МВС Іван Стойко.

Більшість заяв пов’язані з незаконною агітацією – 1868. Також заявляли про підкуп виборців (449), хуліганством (246) та пошкодженням майна (887).

Найбільше звернень зафіксували у Києві (413), а також Дніпропетровській (329) та Донецькій (205) областях.

За фактом порушень поліція почала 175 кримінальних проваджень. 24 особам повідомили про підозру за 13 кримінальними провадженнями.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.