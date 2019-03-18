Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Березень 2019, Київ 14:14
Новини | Політика

Правоохоронці отримали 3305 заяв про порушення, пов’язані з виборами – поліція

Вибори президента України відбудуться 31 березня

Дивитись коментарі

Станом на 18 березня правоохоронці отримали 3305 заяв про порушення, пов’язані з виборами. Про це заявив на брифінгу в Києві голова координаційного штабу МВС Іван Стойко.

Більшість заяв пов’язані з незаконною агітацією – 1868. Також заявляли про підкуп виборців (449), хуліганством (246) та пошкодженням майна (887).

Найбільше звернень зафіксували у Києві (413), а також Дніпропетровській (329) та Донецькій (205) областях.

За фактом порушень поліція почала 175 кримінальних проваджень. 24 особам повідомили про підозру за 13 кримінальними провадженнями.

Мітинг-реквієм з нагоди 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України. Село Рокосово (Закарпатська область), 15 березня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Уроки Карпатської України і вибори-2019: нині також потужно діє «п’ята колона»

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG