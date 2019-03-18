Радіо Свобода Daily: Порошенко заявив про спробу зриву виборів

Порошенко про «формат вуличних заворушень»

Вибори президента України намагаються зірватися, заявив чинний президент України Петро Порошенко під час зустрічі з виборцями в Києві на Михайлівській площі. «Кампанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести у формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх», – зазначив Порошенко під час виступу на передвиборчому мітингу.

​Олег Ляшко про народ, свиней, собак і ліжко

Один із першої шістки президентських перегонів-2019, лідер фракції Радикальної партії свого імені у Верховній Раді України Олег Ляшко позиціонує себе як «народний президент». І обіцяє українцям те, що вони найбільше хочуть чути: від зниження тарифів і створення нових робочих місць до ув’язнення верхівки чинної влади. Щоб донести свою позицію до виборців, Ляшко їздить Україною, віддаючи перевагу селищам і невеликим містечкам. Апофеозом програми щоразу стають концерти з улюблених пісень кандидата, танці, обійми з місцевими жительками і селфі з ним. Команда Радіо Свобода провела один із таких днів із Олегом Ляшком у рамках проекту «Один день з кандидатом» і разом із тим розпитала його про те, чим він живе, як уявляє реформи в економіці, боротьбу з корупцією і до яких кроків вдаватиметься в разі перемоги в боротьбі за крісло на Банковій. Наводимо 13 тез кандидата прямою мовою. ​

В’ятрович про справу Слідкому Росії, націоналізм, Польщу і війну на Донбасі

Для Кремля переосмислення радянського минулого українцями є вкрай небезпечним, оскільки на цій ідеології і тримається «путінський режим». Так пояснив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович порушену в Росії проти нього кримінальну справу. Він назвав дії Слідчого комітету Російської Федерації «театром абсурду», оскільки саме спровокована Росією війна на Донбасі запустила в Україні наймасштабніше за весь час незалежності переосмислення спадку тоталітарної радянської системи. І «криголамами», які рухають цей процес, є люди, яких ця війна торкнулася безпосредньо. Чим же небезпечні «совкові» моделі пам’яті? Що б здивувало Бандеру у теперішній реальності? Та як Україні побудувати «раціональні» відносини з сусідами? Про це –​ у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода із Володимиром В’ятровичем.

Уроки Карпатської України і вибори-2019

Нинішнє святкування 80-річчя Карпатської України накладається на завершення президентської виборчої кампанії, яка цього разу була неймовірно брудною. І тоді, і тепер йдеться про доленосний вибір. Поміж тим події вісімдесятирічної давнини багато в чому суголосні сучасним і можуть служити для нас прекрасним історичним дзеркалом. Більше про це в «Точці зору» письменника, журналіста Олександра Гавроша.

Brobots: як навчитися шкільним наукам, роблячи роботів

В Україні чимало волонтерських проектів еволюціонують в успішні бізнеси і стартапи. Просвітницький проект Brobots не є винятком: завдяки йому діти у процесі конструювання роботів та іншої техніки краще засвоюють шкільні предмети – такі, як геометрія, математика, фізика. Проект розробила і втілює команда броварчанина Пилипа Духлія, про що він розповів Радіо Свобода.

І на завершення коротко:

Кандидат у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року, позафракційний народний депутат і лідер партії «Основа» Сергій Тарута заявив 16 березня під час спільної прес-конференції в Києві про об'єднання з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення», що передбачає аудит «Укроборонпрому».

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