Порошенко указом ввів у дію рішення РНБО щодо аудиту «Укроборонпрому»

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення», що передбачає аудит «Укроборонпрому». Про це повідомляє прес-служба президента.

У рішенні йдеться про те, що Кабінет міністрів має в місячний термін організувати із залученням міжнародних експертів аудит державного концерну «Укроборонпром» та підприємств-учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

«РНБО також рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість», – йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з документом, уряд має забезпечити проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

«Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладенням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі державним концерном «Укроборонпром», – йдеться в повідомленні.

Також має бути розроблений та внесений на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону «Про державне оборонне замовлення», у якому має бути передбачене підвищення рівня прозорості державних закупівель.

Також на розгляд парламенту має бути поданий законопроект щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення.

6 березня президент Петро Порошенко повідомив на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром».

Перед тим посол США в Україні Марі Йованович заявила, що уряд України має негайно профінансувати повний аудит підприємства «Укроборонпром» та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.