Скандал щодо «Укроборонпрому» спрацює на руку Росії – міністр Степан Полторак

Скандал щодо державного підприємства «Укроборонпром» вплине на Збройні сили України тим, що Росія використає всі можливості, щоб припинити всі канали постачання запчастин для тієї техніки, яка ще є на озброєнні української армії. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак у Львівській області під час візиту у Бродівський гарнізон, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами міністра, Росія може не тільки перекрити контрабанду деталей, що вже зробила, але й інші шляхи, щоб перешкодити Україні купувати техніку.

«У більшості випадків запчастини і техніку купували не у Росії, а у наших партнерів з країн, які мали на озброєнні таку техніку. Щодо запчастин, про які йдеться у журналістському розслідуванні, проаналізувавши, на сьогодні не знайшли фактів, щоб вони потрапили в армію. В основному ті запчастини йшли на іноземні контракти, зокрема на авіаційну техніку, броньовану, але за комерційною ціною і за кордон», – зазначив міністр.

Він наголосив, що українська армія купує в «Укроборонпрому» лише 40% техніки і запчастин, а решту – у приватних підприємств.

«На мою думку, скандал точно спрацює на руку Росії і треба якомога швидше завершити розслідування, щоб дати відповідь суспільству на запитання, яке є. Винні мають бути в тюрмі, але їхня вина має бути доведена. Армія виконувала і буде виконувати завдання, попри скандали, бо у нас є запас техніки і багато підприємств, які своєчасно виконують завдання державного оборонного замовлення. Ми не передбачаєм загроз щодо зривів контрактів, які надходять в армію», – заявив Полторак.

4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили інформацію про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016-2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахських літаків «Ан-26», заплативши у сім разів більше від реальної ціни.

В «Укроборонпромі» оприлюднену інформацію називають некоректною.

26 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом імовірного розкрадання майна посадовими особами державного концерну «Укроборонпром». Цю справу розслідує також і Національне антикорупційне бюро.