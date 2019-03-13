Росія перекрила схеми постачання деталей для української оборонної галузі – Луценко

Російська Федеральна служба безпеки перекрила всі схеми постачання деталей для українського оборонно-промислового комплексу, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко 13 березня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів розкрадання у Збройних силах.

«Протиповітряні українські ракети середнього радіусу дальності зроблені, зокрема, й завдяки тому, що оборонпром закупив за подібною схемою частину необхідних виробів… ФСБ минулого тижня перекрила всі, принаймні відомі нам, схеми перевезень», – сказав Луценко.

За його словами, «йдеться про унікальні вузли й деталі, налагодити виробництво яких навіть у Радянському Союзі доводилося десятки років».

26 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом імовірного розкрадання майна посадовими особами державного концерну «Укроборонпром». Цю справу розслідує також і Національне антикорупційне бюро.

Раніше цього тижня журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили четверту частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.