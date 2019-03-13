Холодницький відсторонив керівника розслідування щодо корупції в оборонному секторі

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив 13 березня, що через провал у роботі відсторонив старшого прокурора групи прокурорів від розслідування ймовірного розкрадання в «Укроборонпромі». Про це Холодницький сказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів розкрадання у Збройних силах.

Спеціалізований антикорупційний прокурор додав, що цей факт також розслідує Державне бюро розслідувань.

26 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом імовірного розкрадання майна посадовими особами державного концерну «Укроборонпром». Цю справу розслідує також і Національне антикорупційне бюро.

Раніше цього тижня журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили четверту частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.