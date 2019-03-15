Посольство США видало попередження своїм громадянам через акцію праворадикалів у Києві

Посольство США оприлюднило попередження для американських громадян через акцію, яку 16 березня в центрі Києва планує праворадикальна організація Національний корпус.

«Цю групу пов’язують із насильством і порушенням громадського порядку, зокрема із сутичками з поліцією. На місці проведення акції очікують велике скупчення людей», – йдеться в повідомленні, поширеному посольством 15 березня.

Дипломатичне представництво радить уникати натовпу, бути готовим до значної кількості поліцейських і закриття вулиць, стежити за інструкціями правоохоронців і повідомленнями в ЗМІ.

Праворадикали планують чергову акцію на майдані Незалежності в Києві опівдні 16 березня на знак протесту проти розкрадань в армії.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

У нещодавно оприлюдненій доповіді Державного департаменту США щодо прав людини українські націоналістичні організації С14 і «Національний корпус» визнані «групами ненависті», які «вчиняли довільні затримання людей з очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».