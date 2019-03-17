Порошенко заявив, що вибори президента намагаються зірвати

Вибори президента України намагаються зірватися, заявив чинний президент України Петро Порошенко під час зустрічі з виборцями в Києві.

«Кампанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести у формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх», – сказав Порошенко під час виступу на Михайлівській площі.

9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

Радник міністра МВС Іван Варченко​ повідомив, що 25 правоохоронців потребували медичної допомоги після сутичок у Києві і Черкасах 9 березня.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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