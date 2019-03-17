Порошенко заявив, що вибори президента намагаються зірвати

Вибори президента України намагаються зірватися, заявив чинний президент України Петро Порошенко під час зустрічі з виборцями в Києві.
«Кампанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести у формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх», – сказав Порошенко під час виступу на Михайлівській площі.
9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.
Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.
Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.
Радник міністра МВС Іван Варченко повідомив, що 25 правоохоронців потребували медичної допомоги після сутичок у Києві і Черкасах 9 березня.
Вибори президента України відбудуться 31 березня.
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