Сутички на мітингу Порошенка у Києві – відео

У центрі Києва в неділю пройшла передвиборча політична акція чинного президента України Петра Порошенка. На Михайлівській площі зібралося декілька тисяч людей, здебільшого прихильників Порошенка. Втім, були й ті, хто виступав проти нього. Зокрема, прибічники політичної партії «Рух нових сил» прийшли із плакатом «Де відрубані руки». Мова йде про заяву Петра Порошенка щодо корупції в армії. Їм спробували завадити невідомі молоді люди в чорному одязі. Вони вчинили штовханину і вирвали із рук активістів плакат. В результаті одного із невідомих людей у чорному одязі затримала поліція. Стосовно нього складуть протокол про адміністративне правопорушення за статтею про хуліганство, повідомили правоохоронці пізніше. Вибори президента України відбудуться 31 березня.