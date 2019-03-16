Політична реклама у 2018 році коштувала кандидатам понад 560 мільйонів: аналіз «Чесно»

Олена Нікуліна, аналітик Руху «Чесно»

Політики та партії витратили на телерекламу більш ніж 647 мільйонів гривень у 2018 році. Близько 568 мільйонів з них мала б коштувати політична реклама кандидатів у президенти. Більшість цих видатків не потрапила до офіційної звітності політичних партій, а отже, залишається невідомим походження коштів, якими оплачувалася реклама. Рух «Чесно» проаналізував обсяги та вартість політичної реклами і те, які кандидати, як часто, на яких телеканалах з’являлись у рекламних блоках на ТБ та скільки це коштувало.

Кількість реклами з майбутніми кандидатами у президенти зростала ще задовго до офіційного старту виборчої кампанії. Згідно з законом «Про вибори президента України», кандидати можуть розпочинати агітацію лише з наступного дня після реєстрації у Центральній виборчій комісії (ЦВК) та платити за неї виключно зі спеціального виборчого рахунку.

Проте закон не містить поняття «дочасна агітація», а тому на практиці медійна «підготовка до виборів» обмежена лише можливостями самих кандидатів.

Хоча така практика порушує міжнародні стандарти проведення виборів і суперечить законові «Про вибори президента України» (ст. 57).

​Які кандидати найчастіше з’являлись у політичній рекламі?

Ролики 15 кандидатів з’являлись на ТБ ще у 2018 році.

Найбільше реклами було з Петром Порошенком та Олександром Шевченком. Ролики з ними телеканали показали більше ніж 4 тисячі разів.

У чільній трійці політиків, які найчастіше з’являлись у рекламі, також опинилась Юлія Тимошенко з понад 2,5 тисячами показів. Найбільше реклами за участю цих кандидатів виходило у липні-серпні та наприкінці минулого року.

​Скільки коштувала телереклама кандидатів?

Політики, які найчастіше з’являлись у рекламі, витратили на неї найбільше. Загальна сума витрат на телерекламу Порошенка, Шевченка та Тимошенко становила 68% від вартості реклами усіх кандидатів.

Найбільше мала б коштувати реклама Петра Порошенка – 174,9 мільйона гривень. Це 31% від суми витрат усіх кандидатів.

Ще минулого року в Адміністрації президента повідомляли, що Порошенко сам оплачує трансляцію реклами і прозвітує про ці видатки у річній декларації.

Цікаво також, що реклама чинного президента виходила на найбільшій кількості телеканалів – 12. Для порівняння: рекламу Олександра Шевченка, Юрія Бойка, Олега Ляшка транслювали по 7 телеканалів, Тимошенко – 5.

Кандидат Олександр Шевченко витратив на телерекламу близько 86,4 мільйона гривень. Його ролики виходили поза брендом «УКРОПу», а тому в звітах партії немає інформації про видатки на показ роликів із Шевченком, як і про походження коштів, з яких вони оплачувались.

Постає питання: чи міг Шевченко самостійно оплатити активну річну рекламну кампанію на національних каналах? Згідно з декларацією кандидата за 2017 рік, де зазначено 14,6 мільйонів гривень та 155 тисяч доларів, Шевченко навряд чи міг лише власними силами оплатити річну промо-кампанію на ТБ.

Просування на ТБ для Юлії Тимошенко мало б коштувати близько 126,8 мільйонів гривень. У річному звіті партії «Батьківщина» вказана близька сума – 120 мільйонів гривень, витрачених на телерекламу протягом року.

До чільної п’ятірки політиків за обсягами витрат на телерекламу також увійшли Сергій Тарута – 64,4 млн грн – та Олег Ляшко – 46,7 млн грн. Реклама цих кандидатів виходила під партійним брендом, а тому ймовірно, що їхнє транслювання фінансувалось з бюджету партії. У звіті «Основи» задекларовано витрати на телерекламу у розмірі 38,5 мільйонів гривень. У свою чергу, Радикальна партія витратила на рекламу на ТБ 36,9 мільйонів гривень. Якщо партії дійсно оплачували рекламу своїх кандидатів, ці суми мали б бути більшими.

Найменше у 2018 році на телерекламу витратили «свободівець» Руслан Кошулинський (близько 820 тисяч гривень) і самовисуванець Віталій Купрій (189 тисяч гривень).

Коли було найбільше політичної реклами?

Графік-календар демонструє, скільки політичної реклами транслювали на ТБ у кожну з дат 2018 року. Найбільше політичної реклами було у серпні та вересні, а також у грудні. Найвища ймовірність натрапити на ролик з кимось із кандидатів спостерігається на державні свята, такі, як Великдень, Новий Рік та Різдво, коли політики традиційно вітають громадян.

​Які телеканали транслювали найбільше політичної реклами?

Найбільше політичної реклами було на «1+1» (2714 показів). Згідно з розцінками, оприлюдненими каналом, загальна вартість реклами усіх політиків та партій на каналі мала б становити близько 108 мільйонів гривень.

За ним йде канал «Україна», де політична реклама з’являлась 1815 разів. Загальна вартість реклами сума на телеканалі мала б коштувати найбільше – понад 202 мільйони гривень.

На 12 каналах понад 50% роликів були присвячені одному з кандидатів. «ТЕТ», «НТН» та «5-й канал» транслювали ролики лише одного з політиків.

У 2018 році майбутні кандидати у президенти активно рекламувалися на ТБ ще до початку передвиборчої кампанії.

Із витрачених на телерекламу 568 мільйонів більшість коштів не відображена ні у звітах партій, ні в деклараціях кандидатів. З огляду на це громадянам залишається лише здогадуватись про походження грошей, за які політики замовляли телерекламу.