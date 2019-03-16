Політична реклама у 2018 році коштувала кандидатам понад 560 мільйонів: аналіз «Чесно»

Олена Нікуліна, аналітик Руху «Чесно»
Політики та партії витратили на телерекламу більш ніж 647 мільйонів гривень у 2018 році. Близько 568 мільйонів з них мала б коштувати політична реклама кандидатів у президенти. Більшість цих видатків не потрапила до офіційної звітності політичних партій, а отже, залишається невідомим походження коштів, якими оплачувалася реклама. Рух «Чесно» проаналізував обсяги та вартість політичної реклами і те, які кандидати, як часто, на яких телеканалах з’являлись у рекламних блоках на ТБ та скільки це коштувало.
Кількість реклами з майбутніми кандидатами у президенти зростала ще задовго до офіційного старту виборчої кампанії. Згідно з законом «Про вибори президента України», кандидати можуть розпочинати агітацію лише з наступного дня після реєстрації у Центральній виборчій комісії (ЦВК) та платити за неї виключно зі спеціального виборчого рахунку.
Проте закон не містить поняття «дочасна агітація», а тому на практиці медійна «підготовка до виборів» обмежена лише можливостями самих кандидатів.
Хоча така практика порушує міжнародні стандарти проведення виборів і суперечить законові «Про вибори президента України» (ст. 57).
Які кандидати найчастіше з’являлись у політичній рекламі?
Ролики 15 кандидатів з’являлись на ТБ ще у 2018 році.
Найбільше реклами було з Петром Порошенком та Олександром Шевченком. Ролики з ними телеканали показали більше ніж 4 тисячі разів.
У чільній трійці політиків, які найчастіше з’являлись у рекламі, також опинилась Юлія Тимошенко з понад 2,5 тисячами показів. Найбільше реклами за участю цих кандидатів виходило у липні-серпні та наприкінці минулого року.
Скільки коштувала телереклама кандидатів?
Політики, які найчастіше з’являлись у рекламі, витратили на неї найбільше. Загальна сума витрат на телерекламу Порошенка, Шевченка та Тимошенко становила 68% від вартості реклами усіх кандидатів.
Найбільше мала б коштувати реклама Петра Порошенка – 174,9 мільйона гривень. Це 31% від суми витрат усіх кандидатів.
Ще минулого року в Адміністрації президента повідомляли, що Порошенко сам оплачує трансляцію реклами і прозвітує про ці видатки у річній декларації.
Цікаво також, що реклама чинного президента виходила на найбільшій кількості телеканалів – 12. Для порівняння: рекламу Олександра Шевченка, Юрія Бойка, Олега Ляшка транслювали по 7 телеканалів, Тимошенко – 5.
Кандидат Олександр Шевченко витратив на телерекламу близько 86,4 мільйона гривень. Його ролики виходили поза брендом «УКРОПу», а тому в звітах партії немає інформації про видатки на показ роликів із Шевченком, як і про походження коштів, з яких вони оплачувались.
Постає питання: чи міг Шевченко самостійно оплатити активну річну рекламну кампанію на національних каналах? Згідно з декларацією кандидата за 2017 рік, де зазначено 14,6 мільйонів гривень та 155 тисяч доларів, Шевченко навряд чи міг лише власними силами оплатити річну промо-кампанію на ТБ.
Просування на ТБ для Юлії Тимошенко мало б коштувати близько 126,8 мільйонів гривень. У річному звіті партії «Батьківщина» вказана близька сума – 120 мільйонів гривень, витрачених на телерекламу протягом року.
До чільної п’ятірки політиків за обсягами витрат на телерекламу також увійшли Сергій Тарута – 64,4 млн грн – та Олег Ляшко – 46,7 млн грн. Реклама цих кандидатів виходила під партійним брендом, а тому ймовірно, що їхнє транслювання фінансувалось з бюджету партії. У звіті «Основи» задекларовано витрати на телерекламу у розмірі 38,5 мільйонів гривень. У свою чергу, Радикальна партія витратила на рекламу на ТБ 36,9 мільйонів гривень. Якщо партії дійсно оплачували рекламу своїх кандидатів, ці суми мали б бути більшими.
Найменше у 2018 році на телерекламу витратили «свободівець» Руслан Кошулинський (близько 820 тисяч гривень) і самовисуванець Віталій Купрій (189 тисяч гривень).
Коли було найбільше політичної реклами?
Графік-календар демонструє, скільки політичної реклами транслювали на ТБ у кожну з дат 2018 року. Найбільше політичної реклами було у серпні та вересні, а також у грудні. Найвища ймовірність натрапити на ролик з кимось із кандидатів спостерігається на державні свята, такі, як Великдень, Новий Рік та Різдво, коли політики традиційно вітають громадян.
Які телеканали транслювали найбільше політичної реклами?
Найбільше політичної реклами було на «1+1» (2714 показів). Згідно з розцінками, оприлюдненими каналом, загальна вартість реклами усіх політиків та партій на каналі мала б становити близько 108 мільйонів гривень.
За ним йде канал «Україна», де політична реклама з’являлась 1815 разів. Загальна вартість реклами сума на телеканалі мала б коштувати найбільше – понад 202 мільйони гривень.
На 12 каналах понад 50% роликів були присвячені одному з кандидатів. «ТЕТ», «НТН» та «5-й канал» транслювали ролики лише одного з політиків.
У 2018 році майбутні кандидати у президенти активно рекламувалися на ТБ ще до початку передвиборчої кампанії.
Із витрачених на телерекламу 568 мільйонів більшість коштів не відображена ні у звітах партій, ні в деклараціях кандидатів. З огляду на це громадянам залишається лише здогадуватись про походження грошей, за які політики замовляли телерекламу.
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