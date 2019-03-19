Кандидат Олександр Шевченко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляд знакових цитат найбільш рейтингових кандидатів у президенти, які вони виголошували публічно протягом останніх п’яти років. У черговому огляді – цитати народного депутата і висуванця від партії «Укроп» Олександра Шевченка: від припущень, що «головнокомандувачу видніше», до заяв про «провокацію Порошенка» в Чорному морі.

2014

«Президенту видніше» – про воєнний стан

Влітку 2014 року народний депутат Олександр Шевченко з’явився в ефірі Івано-Франківського каналу «РАІ», де ділився думками щодо наслідків збиття малайзійського літака рейсу MH17, війни на Донбасі і, зокрема, теми воєнного стану. У відповідь на запитання ведучого, чи не стане запровадження воєнного стану приводом для скасування осінніх парламентських виборів, Шевченко сказав, що це було б «занадто зухвало», а зв’язку між воєнним станом і виборами він не бачить.

Можливо, введення воєнного стану дасть можливість цьому негіднику ввести миротворчі війська

«Думаю, відповідь (чому не запроваджують воєнний стан – ред.) дуже проста: відсутність армії і, можливо, головнокомандувачу, тобто президенту, видніше. Можливо, введення воєнного стану дасть можливість цьому негіднику, який сидить у Білокам’яній (президенту Росії Володимиру Путіну – ред.), ввести миротворчі війська. Ми ж не знаємо всіх цих нюансів», – сказав представник Івано-Франківщини в парламенті і додав, що армія, попри формальну підзвітність антитерористичної операції (на той час) Службі безпеки України, повноцінно залучена в бойові дії.

За декілька років Шевченко різко розкритикує запровадження воєнного стану наприкінці 2018 року в десяти областях України і пояснить їх саме бажанням президента Петра Порошенка вітермінувати вибори.

2015

«Курс взято на «згортання» Революції гідності»

Суб’єктом висування Шевченка на парламентських виборах став «Блок Петра Порошенка», і він входив до парламентської фракції, проте вже у вересні 2015 року повідомив про вихід із неї. Депутат запевнив, що йдеться не про втечу з «Титаніка, що тоне», а про принципи: за словами депутата, БПП не виконав коаліційну угоду і передвиборчу програму.

«Курс взято на «згортання» Революції гідності і проведення псевдореформ без кардинальних змін. Є намагання залишити все по-старому, змінивши лише списки «недоторканих» родин і кланів», – йшлося в заяві парламентаря.

Він також звинуватив БПП у гальмуванні розслідування злочинів проти Майдану і централізації влади під виглядом децентралізації.

У БПП відповіли – вустами тодішнього голови фракції у Верховній Раді Юрія Луценка. Він звинуватив Шевченка в тому, що той дочекався, доки нібито пов’язана з ним компанія отримає замовлення на ремонт доріг у західних регіонах України, і тільки потім заявив про вихід.

«Ми зробимо доступну медицину» в Івано-Франківську

У жовтні 2015 року в ефірі каналу «Вежа» член парламентського комітету з питань бюджету Шевченко анонсував запуск страхової медицини в Івано-Франківську до кінця року. Принцип, який він задекларував, полягав у тому, щоб створити фонд для лікування з бюджетних коштів міста.

«Ми зробимо доступну медицину, як би ми її не називали – чи безкоштовна, чи доступна, чи безоплатна, але ту медицину, яка буде кардинально відрізнятися від тієї, що сьогодні існує. І це ми зробимо дуже швидко з тією командою, яка є... Я переконаний, що ті лікарі, які захочуть зробити переворот у свідомості і дати людям можливість доступної і якісної медицини, будуть із нами працювати. Не буде любимчиків лікарів чи голів різноманітних лікарень, все буде абсолютно пропорційно, чесно і справедливо», – анонсував народний депутат.

Втім, загальноукраїнську медичну реформу, одним з елементів якої є запровадження страхування, Шевченко критикує як таку, що руйнує стару систему, проте «нічого не пропонує натомість».

2016

«Людина без гальм» – про Коломойського

В лютому засновник «Буковеля» зустрівся на гірськолижному курорті з ведучою Дашею Щасливою і дав їй інтерв’ю, стоячи на лижах на засніженому схилі. Поміж іншого журналістка згадала Ігоря Коломойського – за власним твердженням, Шевченко є його молодшим партнером з 2002 року. Він назвав олігарха «кришталево чесною» людиною.

«Він, по-перше, чесний, можна сказати, до якоїсь межі людина, яка в позитивному сенсі не має гальм, яку ніхто не зможе залякати. Це Ігор Коломойський», – сказав парламентар. Він додав, що інструменти впливу на політику в Коломойського лише одні – опозиційна сила, яка «зможе відсторонити президента Порошенка від влади».

«Ситуативна опозиція»

Шевченко критикує не лише БПП, а й парламентську опозицію, адже, за його словами, опозиційні партії – за винятком його політичної сили «Українське об’єднання патріотів» («Укроп») – ситуативні і співпрацюють з владою.

«Наша сьогоднішня опозиція у Верховній Раді, окрім «Українського об’єднання патріотів» – це ситуативна опозиція, яка підіграє владі, де їй вигідно, як на місцях, так і на державному всеукраїнському рівні, в тому числі і у Верховній Раді. Тому в нас – до чого я все це веду – з’явилася прекрасна можливість зайняти нішу реальної дієвої опозиції», – сказав народний депутат на 9-му з’їзді партії у вересні 2016 року.

Згодом саме «Укроп» висуне Шевченка кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

2017

«Влада ігнорує фірму ПБС»

У грудні 2017 року на YouTube-каналі 402 з’явився сюжет про те, як компанія з будівництва доріг «ПБС», зв’язку з якою не приховує Шевченко, відремонтувала вулицю в Івано-Франківську. Народний депутат дав коментар, в якому звинуватив міську владу в тому, що вона не надає компанії замовлень на ремонт решти доріг у місті.

«Якщо побачити просто, яка в них під носом фірма «ПБС» із працівниками, з сучасною технікою, з фінансовими можливостями неабиякими, то можна зробити висновок, що все-таки влада ігнорує фірму «ПБС»... Давайте будемо визначати, хто буде будувати дороги на умовах тендеру, і будь ласка, «ПБС» готова підключитись, готова навіть у збитки собі подеколи зробити, але відновити якісно і дуже швидко практично всі дороги Івано-Франківська», – сказав він.

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Попри те, що ремонт фінансувався з бюджету, коментаря представників міської адміністрації сюжет не містив. За кілька місяців до того блогер і журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що компанія «ПБС», яка часто отримує замовлення на ремонт доріг в Івано-Франківській області, виконує їх за завищеними цінами. Шевченко матеріал не коментував.

«Нізвідки пенсії не візьмуться»

Шевченко, на відміну від деяких інших кандидатів у президенти, не виступав із різкою критикою пенсійної реформи. У липні 2018 року він сказав, що в ній «є багато позитивів», проте вона мала б відбуватися швидше. Збільшення пенсій невіддільне від збільшення заробітної плати, нагадав він у ефірі регіонального каналу «Галичина». Це, своєю чергою, залежить від інвестиційного клімату і розвитку підприємництва, додав народний депутат.

«Якщо немає бізнесу, всі їдуть за кордон, ніхто не платить податки, а більшість людей зараз намагається уникнути того, тому що не розуміють і не вірять, куди ті податки йдуть, і в цьому якраз головна проблема – нізвідки пенсії не візьмуться. Це добре, що зарплату підняли, тому що дефіцит Пенсійного фонду дещо призупинився… Але це несправедливо щодо інших, тих, хто сьогодні живе. Тому Пенсійний фонд має бути бездефіцитним», – сказав він.

У своїй передвиборчій програмі Шевченко обіцяє протягом трьох років збільшити пенсії до 300 євро.

2018

«Я нікого не назву патріотом, якщо він когось б’є»

В ефірі програми «Право на владу» у травні 2018 року Олександр Шевченко згадав ромські погроми (у квітні того ж року стало відомо про знесення праворадикальними активістами табору ромів на Лисій горі в Києві). Відповідальність за ромське питання парламентар розділив між членами націоналістичних організацій і державою.

«Невирішення державою проблеми ромів, невирішення державою етнічних чи будь-яких інших проблем, які має вирішувати держава – і, прикриваючись бездіяльністю, різні начебто патріотичні організації когось б’ють. Я нікого не назву патріотом ніколи в житті, якщо він когось б’є – рома, не рома чи будь-кого, і потім ті матері з дітьми, роми, йдуть зі сльозами на очах – це не патріоти, це є націонал-радикали. Не можна допускати того, що відбувалося в Першій світовій війні, після, в 1930-х роках, з чого все почалося: спочатку почали бити ромів, потім призначили винними євреїв, в результаті почався світовий антисемітизм», – під оплески аудиторії заявив він.

За рік до того, у 2017-му, депутат Львівської міської ради від партії «Укроп» Любомир Босаневич закликав до рейдів проти ромських поселень. Згодом згорів ромський табір на одній із львівських вулиць. Публічних коментарів Шевченка з приводу заяв однопартійця знайти не вдалося.

«Порошенко втілив у життя план з ескалації конфлікту» – знову про воєнний стан

Керченська криза і запровадження воєнного стану, на думку Шевченка, були втіленням «плана Порошенка зі зриву виборів» – таку думку він висловив у зверненні, яке оприлюднив 26 листопада 2018 року, на наступний день після захоплення моряків біля Керченської протоки та екстренного засідання РНБО.

«Знаючи про неадекватність та агресивність дій російського агресора, використовуючи та ризикуючи життям наших моряків, Порошенко втілив в життя давно розроблений план по провокації та ескалації військового конфлікту напередодні виборів! Замість того, щоб берегти і боротися за життя кожного українського воїна, замість того, щоб всіма способами упереджувати смерті та конфлікти на фронті, замість того, щоб кожною своєю дією і кожним своїм вчинком робити Україну все більш фінансово, економічно і політично сильнішою і незалежною, замість того, щоб поновити довіру і любов українців один до одного, наш президент вибрав інший шлях», – сказав народний депутат.

Версія Шевченка полягала в тому, що рейтинг Порошенка не дозволить йому стати президентом на другий термін внаслідок чесних виборів, а запровадження воєнного стану є передвиборчою технологією.

Втім, проведення виборів 31 березня врешті закріпили законодавчо, а термін воєнного стану скоротили до 30 днів.

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2019

«Треба поміняти Медведчука на бранців»

В ефірі телеканалу «1+1» Шевченко розповів, як, на його думку, можна звільнити понад 70 українських політв’язнів і 24 військовополонених моряків, яких утримують у Росії та на анексованому Кримському півострові. За словами кандидата в президенти, всіх їх президент Росії Володимир Путін виміняє на свого кума Віктора Медведчука.

«Треба оцього колаборанта і зрадника (Медведчука – ред.) дуже швидко арештувати, провести рішення суду, подивитися на нашу судову систему і, якраз коли він буде засуджений на довічне ув’язнення, поміняти його на наших бранців. Я думаю, що його дружок, поплічник, бізнес-партнер і кум Путін це зробить із радістю», – заявив Шевченко.

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Ця заява пролунала в лютому 2019 року, через кілька днів після того, як Генеральна прокуратура України повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».