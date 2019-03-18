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18 Березень 2019, Київ 18:44
Політика

Від ядерного статусу до війни: що б змінили кандидати в історії незалежної України, якби могли

Кандидати у президенти виборчої кампанії-2019 у проекті «Президент UA» відповідають на запитання Радіо Свобода

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, що б саме змінили кандидати у президенти в історії незалежної України, якби у них з'явилася така фантастична можливість.​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Воскресив би В’ячеслава Чорновола

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Не віддавав би перемогу Революції гідності так званій «сцені Майдану»

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Пріоритетом зробив би розбудову не держави, а суспільства – потужного громадянського суспільства з міцним середнім класом

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Не допустив би російський реванш в Україні в 2019 році. Вірю, що це все ще можливо

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Не віддавав би ядерну зброю держави

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Треба думати не про те, що виправити у минулому, а про те, що побудувати у майбутньому

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Залишив би ядерний статус країни

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Так звану «політичну еліту»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Підписання Будапештського меморандуму

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Не допустив би руйнацію системи правосуддя

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Не вводив би інститут президента

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Розкол країни на дві частини за ознаками мови, культури, історії та зовнішньополітичних вподобань, який був брудною політтехнологією, а став повсякденною реальністю

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Будапештський меморандум треба було одразу укласти як дієву міжнародну угоду для захисту України та наших громадян

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Все сталося, як сталося, інакше бути не могло. Звичайно, було би краще, якби ми не втратили стільки часу. Тепер маємо працювати більше і краще, щоб Україна стала сильною, економічно успішною державою​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Я б хотів, щоб внаслідок Революції на граніті ми отримали інші політичні еліти, які б дійсно змінили траєкторію розвитку країни. Тоді б у 90-х ми збудували іншу країну і, як наслідок, уникнули б трагічних втрат останніх п’яти років

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

2014 рік, початок війни. Її можна було зупинити тоді, і зберегти більше ніж 10 тисяч людських життів

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Історію змінити, на жаль, неможливо. Можливо вплинути на майбутнє – обрати гідного президента. Лише не серед тих, хто за останні 27 років був на найвищих державних посадах і хто несе персональну та колективну відповідальність за стан справ в Україні. Цих старих політиків треба відправити на «політичну пенсію». Комусь подякувати, а когось попросити відзвітуватися за свої багатомільйонні статки на скромну зарплату чиновника​

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Дійсно, є одна річ, яка псує життя нашої 40-мільйонної країни. Це злодійські податки. Якби ми скасували усі податки, та залишили тільки два: 5% з продажу (принцип «купуєш-платиш») та 10% соціального податку – новітня історія України виглядала б як оповідь про економічний успіх. Доля українців склалася б зовсім по-іншому, люди були б багатими, незалежними та захищеними

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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