Від ядерного статусу до війни: що б змінили кандидати в історії незалежної України, якби могли

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, що б саме змінили кандидати у президенти в історії незалежної України, якби у них з'явилася така фантастична можливість.​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Воскресив би В’ячеслава Чорновола

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Не віддавав би перемогу Революції гідності так званій «сцені Майдану»

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Пріоритетом зробив би розбудову не держави, а суспільства – потужного громадянського суспільства з міцним середнім класом

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Не допустив би російський реванш в Україні в 2019 році. Вірю, що це все ще можливо

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Не віддавав би ядерну зброю держави

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Треба думати не про те, що виправити у минулому, а про те, що побудувати у майбутньому

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Залишив би ядерний статус країни

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Так звану «політичну еліту»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Підписання Будапештського меморандуму

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Не допустив би руйнацію системи правосуддя

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Не вводив би інститут президента

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Розкол країни на дві частини за ознаками мови, культури, історії та зовнішньополітичних вподобань, який був брудною політтехнологією, а став повсякденною реальністю

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Будапештський меморандум треба було одразу укласти як дієву міжнародну угоду для захисту України та наших громадян

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Все сталося, як сталося, інакше бути не могло. Звичайно, було би краще, якби ми не втратили стільки часу. Тепер маємо працювати більше і краще, щоб Україна стала сильною, економічно успішною державою​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Я б хотів, щоб внаслідок Революції на граніті ми отримали інші політичні еліти, які б дійсно змінили траєкторію розвитку країни. Тоді б у 90-х ми збудували іншу країну і, як наслідок, уникнули б трагічних втрат останніх п’яти років

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

2014 рік, початок війни. Її можна було зупинити тоді, і зберегти більше ніж 10 тисяч людських життів

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Історію змінити, на жаль, неможливо. Можливо вплинути на майбутнє – обрати гідного президента. Лише не серед тих, хто за останні 27 років був на найвищих державних посадах і хто несе персональну та колективну відповідальність за стан справ в Україні. Цих старих політиків треба відправити на «політичну пенсію». Комусь подякувати, а когось попросити відзвітуватися за свої багатомільйонні статки на скромну зарплату чиновника​

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Дійсно, є одна річ, яка псує життя нашої 40-мільйонної країни. Це злодійські податки. Якби ми скасували усі податки, та залишили тільки два: 5% з продажу (принцип «купуєш-платиш») та 10% соціального податку – новітня історія України виглядала б як оповідь про економічний успіх. Доля українців склалася б зовсім по-іншому, люди були б багатими, незалежними та захищеними

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​