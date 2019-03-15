Які права людини називають базовими кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про те, які з прав людини кандидати у президенти визначають як базові для нормального співжиття у соціумі.

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Право на життя​

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Кожна людина має право на життя, є вільною та рівною у своїй гідності та правах, свободі думки та переконань​

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Гідність, свобода і життя

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Право на повагу людської гідності, право на свободу віросповідання та право на достатній життєвий рівень. Як на мене, це основа для формування будь-якого суспільства

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Базовими для співжиття людей є права людини на життя і на безпечне довкілля​

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Стаття 21 Загальної декларації прав людини:

1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в воїй країні.

3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Право на безпечне і гідне життя

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Право на свободу

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Будь-хто з нас наділений певним рівнем свободи. Проте ніколи не треба забувати, що вони не безмежні, треба враховувати інтереси інших людей – таких само членів суспільства, як ви та я. Ми дуже різні, наша країна багатокультурна та дуже складна. Визнати право кожної людини або громади на їхню свободу та зробити зусиллями держави та права так, щоб усім вистачало місця – ось базова умова для нормального співжиття. Ми називаємо це широкою децентралізацією

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Рівність. Гідність. І право на вільний розвиток

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Недоторканість особи та приватної власності, право на зібрання та свобода вибору в широкому сенсі

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Право на свободу та справедливість

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Право на працю і гідну оплату цієї праці. На роботу за фахом. А для тих, хто вже вийшов на пенсію – на гідне життя вже за рахунок держави, на яку вони все життя відпрацювали

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Безпека, гідна оплата праці, одинакові правила для кожного

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Особисті права людини, тому що суспільство починається з особистості. Це права на життя, гідність, самовизначення, приватну власність, за ними йде золоте правило «Твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншого». Це правовий фундамент розвиненого, прогресивного соціуму та основа лібертаріанської ідеології партії «5.10»​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Свобода

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Свобода

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Право на гідне життя і гарантовано захищена власність​

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​