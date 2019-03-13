Путіна - ні, Черчилля - так. Кого хочуть наслідувати кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про те, кого із державних діячів світу кандидати у президент України називають прикладом для наслідування.
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Лі Куан Ю – один із творців сінгапурського «економічного дива».
Вінстон Черчилль
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Кращим прикладом для наслідування для мене є дід. Мій дід – герой Радянського Союзу, людина слова та справжній захисник своєї Батьківщини. Я вважаю, що прикладом для наслідування може бути лише добре знайома тобі людина, а не образ політика чи діяча, який ти бачиш з екрану.
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
Більшість лідерів США, Канади, скандинавських країн, Лі Куан Ю, нинішні китайські керманичі, певною мірою президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
Святослав Хоробрий
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Не у всьому погоджуюсь, але цікавлюсь Черчиллем
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:
В кожній впливовій постаті є щось для наслідування. Це «щось» треба вивчати, аналізувати, аби використати в своїй практиці. Накласти «взірець» на ситуацію в Україні неможливо, – є своєрідні обставини, умови тощо. Хто називає свого кумира, гадаю, робить не щиро, або хоче вдавати із себе більше, ніж того заслуговує
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):
Мати приклад для наслідування можна тільки моральний та духовний, але не політичний. Кожен державний діяч, який досягнув успіху в розвитку своєї країни, знаходився в унікальних умовах, його оточували свої обставини, тому копіювати ті чи інші рішення не можна. Є загальне розуміння того, що не треба йти в політику, якщо не збираєшся зайняти місце в історії правильними справами. У записнику Чехова є такі рядки: «Добре, якби кожен з нас залишав після себе школу, колодязь або щось на зразок, щоб життя не проходило і не йшло у вічність безслідно». Колодязь справжнього державного діяча має напоїти мільйони людей.
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
Мене вразив приклад життя Нельсона Мандели, Блаженнішого Любомира Гузара і отамана Петра Калнишевського.
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Мені імпонує Дональд Трамп
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Вінстон Черчилль, Лі Куан Ю, Карл Густав Маннергейм. Перший показав силу і відвагу, а двоє інших – створили успішні країни
Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:
Президент США Рузвельт, який у 30-х роках розробив та реалізував антикризову програму, почав рятувати свою країну у тяжкий час. Це приклад того, що зараз потрібне Україні
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:
Крім Бога в мене немає кумирів
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
Махатма Ганді (боротьба за незалежність Індії від Британської імперії, 1869-1948 роки) та Мартін Лютер Кінґ (визнання прав чорношкірого населення США, 1929-1968 роки) Їх метод донесення своїх ідей називається ненасильницький опір. Це дуже сильний та оригінальний спосіб спротиву проти пригнічення державного апарату. Сенс у тому, що місце та форму громадянського опору населення вибирає самостійно та не вчиняє жодних агресивних дій навіть у відповідь на озброєні напади та насилля. Історія довела дієвість та моральність ненасильницького опору.
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Вінстон Черчилль, Франклін Рузвельт, Даля Грибаускайте. Сильні лідери з близькою мені ідеологією консерватизму
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):
Каха Бендукідзе, Нікол Пашинян, Даля Грибаускайте
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Маргарет Тетчер, Вінстон Черчилль, Лі Куан Ю
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
Лоуренс Аравійський
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Рональд Рейган, серед українських державних діячів – В’ячеслав Чорновіл
Читайте ще:
Приватизація 90-х. Якої власності набули кандидати у президенти
Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну
Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс
Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти
Від «Атланта» Айн Ренд до «Мистецтва війни» Сунь Цзи: що читають кандидати у президенти
Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ