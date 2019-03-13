Путіна - ні, Черчилля - так. Кого хочуть наслідувати кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про те, кого із державних діячів світу кандидати у президент України називають прикладом для наслідування.

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Лі Куан Ю – один із творців сінгапурського «економічного дива».

Вінстон Черчилль​

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Кращим прикладом для наслідування для мене є дід. Мій дід – герой Радянського Союзу, людина слова та справжній захисник своєї Батьківщини. Я вважаю, що прикладом для наслідування може бути лише добре знайома тобі людина, а не образ політика чи діяча, який ти бачиш з екрану.​

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Більшість лідерів США, Канади, скандинавських країн, Лі Куан Ю, нинішні китайські керманичі, певною мірою президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Святослав Хоробрий



Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Не у всьому погоджуюсь, але цікавлюсь Черчиллем

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

В кожній впливовій постаті є щось для наслідування. Це «щось» треба вивчати, аналізувати, аби використати в своїй практиці. Накласти «взірець» на ситуацію в Україні неможливо, – є своєрідні обставини, умови тощо. Хто називає свого кумира, гадаю, робить не щиро, або хоче вдавати із себе більше, ніж того заслуговує

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Мати приклад для наслідування можна тільки моральний та духовний, але не політичний. Кожен державний діяч, який досягнув успіху в розвитку своєї країни, знаходився в унікальних умовах, його оточували свої обставини, тому копіювати ті чи інші рішення не можна. Є загальне розуміння того, що не треба йти в політику, якщо не збираєшся зайняти місце в історії правильними справами. У записнику Чехова є такі рядки: «Добре, якби кожен з нас залишав після себе школу, колодязь або щось на зразок, щоб життя не проходило і не йшло у вічність безслідно». Колодязь справжнього державного діяча має напоїти мільйони людей.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Мене вразив приклад життя Нельсона Мандели, Блаженнішого Любомира Гузара і отамана Петра Калнишевського.​

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Мені імпонує Дональд Трамп

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Вінстон Черчилль, Лі Куан Ю, Карл Густав Маннергейм. Перший показав силу і відвагу, а двоє інших – створили успішні країни​

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Президент США Рузвельт, який у 30-х роках розробив та реалізував антикризову програму, почав рятувати свою країну у тяжкий час. Це приклад того, що зараз потрібне Україні

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

Крім Бога в мене немає кумирів

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Махатма Ганді (боротьба за незалежність Індії від Британської імперії, 1869-1948 роки) та Мартін Лютер Кінґ (визнання прав чорношкірого населення США, 1929-1968 роки) Їх метод донесення своїх ідей називається ненасильницький опір. Це дуже сильний та оригінальний спосіб спротиву проти пригнічення державного апарату. Сенс у тому, що місце та форму громадянського опору населення вибирає самостійно та не вчиняє жодних агресивних дій навіть у відповідь на озброєні напади та насилля. Історія довела дієвість та моральність ненасильницького опору.

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Вінстон Черчилль, Франклін Рузвельт, Даля Грибаускайте. Сильні лідери з близькою мені ідеологією консерватизму

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Каха Бендукідзе, Нікол Пашинян, Даля Грибаускайте

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Маргарет Тетчер, Вінстон Черчилль, Лі Куан Ю

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Лоуренс Аравійський

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Рональд Рейган, серед українських державних діячів – В’ячеслав Чорновіл

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