Найкомфортніші країни світу за версією кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про країни, які вважають найкомфортнішими для життя людей кандидати у президенти України.

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Мені – в Україні, бо людині найкомфортніше там, де вона народилася​

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Всім у світі відомо, що найкомфортніше життя у скандинавських країнах. Але найцікавіше життя, на мою думку, все ж таки у США.

Мене особисто свого часу вразила Австралія, тому що такої доброзичливості і небайдужості з боку звичайних людей я не зустрічав ніде. Іще Швейцарія, яка вражає комфортністю, високим рівнем життя, мірою громадянської відповідальності і ступенем залучення громадськості до державного управління

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Думаю, що Швейцарія є хорошим прикладом країни, яка створює необхідні умови для гідного життя своїх громадян. Високий рівень якості життя, соціальна рівність і дотримання прав людини та закону – це певний симбіоз, який дає відчуття комфортного та безпечного життя.

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

В Ісландії – завдяки високому рівню доходів і певній ізольованості

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

У Швейцарії, бо там пряме народовладдя

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Австралія, на східному узбережжі Тихого океану. Демократична розвинута країна із гарним кліматом і повагою до прав людини

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

У Норвегії, наприклад, – у країні, де людина знає, що держава їй не ворог, що це її держава​

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Я б сказав інакше. На світі є багато країн, де людям живеться більш комфортно, ніж в Україні, але кращої країни на світі немає. Бо тут дім, тут мама, тут друзі і спогади, своя звична їжа і ті, хто тебе розуміє з півслова. А зробити так, щоб стало комфортніше, – це цілком посильне завдання, якщо є таке бажання та ціль

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Низький рівень злочинності, відсутність корупції, високі соціальні стандарти – це Фінляндія та Швеція. Хочу, щоб українці жили не гірше

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Думаю, що в Сингапурі, де високий рівень життя і низький рівень корупції. Це яскравий приклад того, як сучасні технології стали частиною життя та побуту кожного громадянина

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

У країні, комфорт в якій створив ти сам

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Для мене особисто – це Україна, в якій я народився і звідки не збираюся виїжджати. Мабуть, для кожної людини, яка народилася в успішній країні, її батьківщина є найкращою. Для японців – це Японія, для жителів Південної Кореї – їхня країна, для німців – Німеччина, з якої вони не хочуть нікуди переїжджати, для австрійців – Австрія, для італійців – Італія.​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

В країнах, де є чесна влада, діє справедлива правоохоронна система та панує Гідність і Правда.

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Я б назвав США, хоча, згідно з рейтингами, Америка не на першому місці. Вже протягом шести років я регулярно їжджу в Америку, вивчаю їхні закони, бачу реальний рівень життя. Пересічний громадянин США є соціально захищеним і водночас має достатньо свободи і можливостей для самореалізації​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

США – це країна для людей. Там практично вся система створена для комфортного життя людини

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Нідерланди, завдяки протестантській етиці та духові капіталізму​

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Там, де народились​

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

У Франції, в якій комфорт життя є головним державним пріоритетом​

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​