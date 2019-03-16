Країни-стратегічні партнери України за версією кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про те, які країни бачать головними стратегічними партнерами України опитані Радіо Свобода кандидати у президенти.

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

США, Німеччина, Казахстан​

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

США, Велика Британія, Канада

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Польща, Канада, Литва

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Все ситуативно. Стратегічними партнерами у яких питаннях, яких напрямках? Життя мінливе, ми маємо співпрацювати зі всіма державами, які не загрожують нашій незалежності та суверенності, на вигідних для України умовах

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Я вважаю, що головним стратегічним партнером України на сьогоднішній день є лише її народ. Адже всі інші країни намагаються використати нас, наші ресурси та наші землі. Зараз настав той час, коли Україна має перш за все стати сильнішою всередині країни, а вже потім обирати собі рівноправних партнерів

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

США, Канада, Польща​

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Сполучені Штати Америки, Велика Британія та країни Балто-Чорноморського регіону





Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Не бачу таких країн

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Категорії партнерства – пропагандистська вигадка. Стратегічні всі партнери, де в той чи інший спосіб можна відстояти інтерес держави

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Тут важлива не моя думка, а статистика, яка чітко показує, що головним стратегічним партнером лишається Росія – головний інвестор, перший торговельний партнер, ключовий постачальник газу, нафтопродуктів, ядерного палива, вугілля та країна, яка забезпечує заробітки України на транзиті газу до Європи. Другим фактично є Білорусь, яка стала головним посередником між Росією та нами, зокрема надала можливості вести переговори про мир. А третього не дано. Стратегічне партнерство – це вищий ступінь співробітництва, в основі якого лежать спільні інтереси. Інші країни нас здебільшого цинічно використовують.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Сполучені Штати, Великобританія, країни ЄС

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Сполучені Штати Америки та країни Європейський Союзу​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

США, Велика Британія та Польща

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Я вважаю, що треба дивитися ширше – на три континенти. У Європі – це Німеччина та Польща, у Азії – Японія та Південна Корея. На американському континенті – це США та Канада

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Складне питання. На мою думку, наразі Україна має партнерів, з якими наші інтереси в цей час збігаються. Польща, Литва, США. Євросоюз загалом. На скільки ця стратегія «довга» в нашому мінливому світі? Зараз ми помічаємо чергову «втому від України». ЄС вводить санкції проти Росії, а Україна веде з нею бізнес, влада «кришує» контрабанду. Це не додає довіри до нас.

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

США, Німеччина та Франція

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

США, Велика Британія та Франція

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

США, Литва, Канада​

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