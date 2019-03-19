34 українці можуть проголосувати на виборах в Антарктиді

В Антарктиді облаштували найвіддаленішу від Києва спеціальну дільницю для голосування на виборах президента, вона розташована за 15 тисяч кілометрів від столиці України, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

На станції «Академік Вернадський» голосуватимуть 34 людини: 11 учасників постійної експедиції, так звані «зимівники», і 23 науковці сезонної експедиції, які приїхали наприкінці січня.

Полярники голосуватимуть не на «живих» бюлетенях, а на їхніх копіях, що надішле ЦВК. Кабінку для голосування встановлять у найбільшому приміщенні станції — їдальні. Через погоду передати протокол комісії та самі бюлетені можуть лише за місяць або навіть рік, тому їхні скан-копії надсилають до ЦВК у Києві.

Перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня. У виборчих бюлетенях будуть прізвища 39 кандидатів. Другий тур, у разі потреби, заплановані на 21 квітня.