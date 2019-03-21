Чимало мешканців Львівщини задля субсидії позбавили себе права голосу

Понад 1 мільйон 900 тисяч виборців налічується у Львівській області. З них менше від 1% становлять особи, які переїхали в регіон із незаконно анексованого Росією Криму і окупованих частин Донецької та Луганської областей. Тобто ті, хто має місцеву реєстрацію. Однак на сьогодні проблемою щодо організації виборів на Львівщині є не уточнення і формування списків виборців, як робота і склад виборчих комісій на дільницях.

У порівнянні з виборами президента України у 2014 році, цього року кількість виборців у Львівській області зменшилася на майже 50 тисяч. Причини є різні, починаючи від міграції населення, збройного конфлікту на Донбасі, зменшення числа тих, хто вперше братиме участь у виборах. А ще заради отримання субсидії на комунальні послуги тисячі людей знялись з реєстрації за місцем проживання і ніде офіційно не прописані, зазначають у Громадянській мережі «Опора».

По суті, заради соціальної допомоги, люди позбавили себе права голосу. Така категорія людей була і на попередніх виборах.

Щороку кількість виборців зменшується не лише у Львівській області, а загалом в Україні, зазначають експерти з виборчого права.

Добре, що існує процедура тимчасової зміни місця голосування

«Кандидатів на виборах президента багато і кожен має свого представника у виборчій комісії, є спостерігачі, їх буде достатньо і вони зможуть побачити, якому виборцю, на підставі якого документа видається бюлетень. Сьогодні ми маємо прийняти заяви від суб’єктів і опрацювати. Добре, що існує процедура тимчасової зміни місця голосування (ТЗМГ). На початку виборчої кампанії мало людей зверталось, для прикладу, у січні було близько 100 осіб, які подали документи, щоб змінити місце голосування. Від початку березня – вже 1000 осіб. Останні дні маємо черги у відділеннях», – каже начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Львівської ОДА Зоряна Павлів у коментарі Радіо Свобода.

25 березня – останній день, коли можна ще подати документи і змінити місце голосування, опісля таке рішення має ухвалювати лише суд.

У Львівській області голосуватиме за президента невелика кількість переселенців із анексованого Криму та окупованих частин Донецької і Луганської областей, загалом близько 1300 осіб.

Щоби зменшити явку виборців, невідомі особи поширюють фейкові листівки, буцімто від військових комісаріатів. У них повідомляється, що «військові комісари 30 і 31 березня на виборчих дільницях перевірятимуть і уточнюватимуть списки виборців, які підлягають строковому призову на військову службу. У комісаріаті спростовують цю інформацію і називають її неправдивою.

Заперечують таке повідомлення і в Державному реєстрі виборців.

Ніхто з реєстру не буде надавати дані чи то військкоматам, чи правоохоронним органам

«Різні органи звертаються до нас за уточненням якоїсь інформації, але у нас основна вимога – повна захищеність персональних даних виборців. Відповідно, існує кримінальна відповідальність. З реєстру персональні дані надають в одному випадку, коли є запит суду. Ніхто з реєстру не буде надавати дані чи то військкоматам, чи то правоохоронним органам», – говорить Зоряна Павлів.

Такі фейкові оголошення нібито від військкоматів зумисно розповсюджують, щоб створити паніку, відчуття тривоги у молодих людей, щоб вони не взяли участі у виборах, зауважує представник Громадської мережі «Опора» у Львові Тарас Радь. Вочевидь, це робить штаб кандидата у президента, який зацікавлений зменшити явку виборців на Львівщині.

Рівень ДВК бажає кращого

Експерти звертають увагу на низький рівень формування дільничних виборчих комісій у регіоні. Тарас Радь зазначає, що це хронічна проблема, коли суб’єкти виборчого процесу безвідповідально ставляться до свого права.

Частина дільничних комісій досі не почала роботу

«Це робиться свідомо. Мета – застовбити за собою місця у комісії. Не встигли до 7 березня добрати необхідну кількість людей і, фактично, вписують мертві душі. А потім є тиждень, щоб провести заміну людей. Дехто робить це свідомо, щоб ускладнювати виборчий процес. Частина дільничних комісій досі не почала роботу. А дільничним комісіям уже треба готуватись до того, щоб розносити запрошення виборцям», – наголошує представник «Опори».

Окремі штаби кандидатів у президенти подали персональні дані людей без їхнього відома. Зараз проводиться досудове розслідування у справі, коли без згоди людини її висунули на посаду голови дільничної виборчої комісії (ДВК).18 березня мешканка Червонограда звернулася в Сокальське відділення поліції, заявивши, що невідома особа підробила заяву про її згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря однієї з дільничних виборчих комісій. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Запрошуючи людину на засідання, дізнаються, що вона і не здогадувалась, що є членом ДВК

«Це проблема ширша, аніж виборчий процесу. Це ті самі проблеми нерегульованого використання персональних даних громадян. Тобто, штаби беруть із попередніх виборів дані про людину, яка була членом виборчої комісії. Окружні виборчі комісії не уповноважені проводити експертизу і, відповідно, вводять людей у склад комісії. Запрошуючи людину на засідання, дізнаються, що вона і не здогадувалась, що є членом ДВК», – наголошує представник «Опори».

За прогнозами експертів, через роботу комісій буде здійснюватись вплив на вибори, зокрема можливі зловживання.

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