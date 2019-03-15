МВС перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ у систему «Вибори-2019»

Міністерство внутрішніх справ перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ в інформаційну систему Центральної виборчої комісії «Вибори-2019», повідомив 15 березня міністр Арсен Аваков.

Цю заяву очільник МВС зробив на нараді про захищеність та безпечну роботу системи «Вибори-2019», стан систем захисту, надійності роботи каналів зв’язку тощо.

«У нас вже є кілька звернень від кандидатів у президенти щодо втручання у роботу системи. Мова іде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ у систему… Ми маємо добре розуміти, що інформаційно-аналітична система «Вибори 2019» повністю захищена від зовнішнього впливу», – зазначив Аваков.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що наявні системи безпеки здатні зафіксувати усі аномальні втручання.

«До 20 березня ми очікуємо результати комплексних експертиз систем захисту. До 28 березня ми отримаємо такі дані з ОВК, аби 29 березня підтвердити готовність системи «Вибори-2019» до роботи», – зазначила очільниця ЦВК.

Перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня, другий, у разі потреби, 21 квітня.