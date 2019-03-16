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16 Березень 2019, Київ 21:31
Новини | Політика

Акція з іграшковими свинями на Банковій пройшла без порушень – поліція

Жбурляння іграшок у бік будівлі Адміністрації президента України, Київ, 16 березня 2019 року

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Акція представників праворадикальних організацій під Адміністрацією президента України 16 березня у Києві пройшла без порушень, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Заходи пройшли спокійно, порушень не зафіксовано. О 12-й годині вони розпочалися на майдані Незалежності, потім колона вирішила до Адміністрації президента, де відбувся мітинг. Все спокійно, ми контактували з організаторами, працювала поліція діалогу», – повідомив Крищенко.

Він зазначив, що, за підрахунками правоохоронців, участь у заході взяли близько 5 тисяч людей. Усього охорону правопорядку забезпечували близько 3 тисяч правоохоронців, додали в поліції.

Праворадикали закидали іграшками свиней поліцію на Банковій – фото
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Праворадикали закидали іграшками свиней поліцію на Банковій – фото

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16 березня у центрі Києва здебільшого члени праворадикальних організацій «Національний корпус» та «Національні дружини» провели акцію з вимогою покарати винних у корупції в оборонній сфері. Свою акцію з майдану Незалежності вони завершили біля Адміністрації президента жбурлянням іграшкових свиней у бік будівлі.

Минулого тижня, 9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

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