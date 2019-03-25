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25 Березень 2019, Київ 15:02
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала 2020 міжнародних спостерігачів на президентські вибори 31 березня

Вибори відбудуться найближчої неділі

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Центральна виборча комісія станом на 25 березня зареєструвала 2020 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час чергових виборів президента України.

Зокрема, на засіданні ЦВК в понеділок були зареєстровані 65 спостерігачів від Світового конгресу українців.
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