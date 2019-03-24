Виборчий штаб Порошенка відповів на звинувачення з боку Тимошенко і згадав Коломойського

У виборчому штабі кандидата в президенти України, чинного глави держави Петра Порошенка заявляють, що поширена раніше лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко, яка також балотується в президенти, інформація про нібито початок проти Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом і низкою європейських антикорупційних органів є фейком.

«Ю. Тимошенко вкотре переконливо захистила титул «баронеси брехні», яким її не так давно і цілком заслужено охрестила німецька газета Handelsblatt. І так само підтвердила своє лідерство в рейтингу помилкових заяв українських політиків за версією Vox Ukraine ... Черговий фейк від Тимошенко – поширення нею дезінформації про нібито початок проти П. Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом і низкою європейських антикорупційних органів», – йдеться в заяві виборчого штабу Порошенка від 24 березня.

У тексті зазначено, що неправдивість тверджень Юлії Тимошенко підтвердило Європейське бюро з питань протидії зловживанням і шахрайству (OLAF): «На запит українських ЗМІ воно заявило, що не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України».

У зв'язку з цим у виборчому штабі Порошенка висловили переконання, що згадана заява Тимошенко містить ознаки «політичного шахрайства», і очікують від неї вибачень «за свідоме тиражування брехні».

«Ще одним джерелом поширення фейків став інтернет-ресурс, який редагується і модерується відомим чорним піарником, який свою далеку від журналістики брудну справу прикриває репортерським статусом на каналі «1+1», – йдеться в тексті заяви.

«Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що (кандидат в президенти, шоумен – ред.) Володимир Зеленський – далеко не єдиний кандидат, фігурою якого (бізнесмен – ред..) Ігор Коломойський «ходить» на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко», – зазначають у штабі Порошенка.

У зв'язку з цим, передвиборчий штаб Порошенка закликає ЗМІ в останній тиждень перед виборами особливо ретельно перевіряти інформацію на предмет фейків і недостовірності.

Днем раніше, 23 березня, кандидат в президенти України, лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції, нібито Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) і Офіс розслідувань тяжкого шахрайства Великої Британії (SFO) відкрили корупційні справи проти чинного президента Петра Порошенка.

«Дві структури, а також суд Кіпру – це суд, який залучений в усіх цих процесах, – прийняли до розслідування корупційні справи не по факту, не якісь відокремлені епізоди, а конкретно проти Петра Порошенка. Це по суті стало певним підсумком багаторічної корупції, яка здійснювалася президентом України, його найближчими соратниками, бізнес-партнерами, на бюджеті України, на оборонному бюджеті», – сказала Тимошенко. Вона не уточнила, що конкретно стало приводом для розслідування.

Ніяких доказів своїм словам вона не навела.

Радіо Свобода звернулося до двох установ, які назвала Юлія Тимошенко.

У Європейському управлінні з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) заперечили інформацію про ведення ним розслідування щодо українського президента Петра Порошенка, про що повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

А у Британському бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) у відповідь на листа Радіо Свобода взагалі відмовилися коментувати таку ситуацію.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.