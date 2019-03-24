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24 Березень 2019, Київ 17:53
Новини | Політика

У ЄС заперечили твердження про нібито антикорупційне розслідування щодо Порошенка

Петро Порошенко

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Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) заперечує інформацію про ведення ним розслідування щодо українського президента Петра Порошенка, передає брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

23 березня про таке розслідування заявила кандидатка у президенти України від «Батьківщини» Юлія Тимошенко, не навівши, однак, якихось доказів.

Натомість у передвиборчому штабі кандидатата Порошенка назвали заяву Тимошенко такою, що «містить ознаки шахрайства». Про це йдеться у заяві з вимогою публічних вибачень від Тимошенко на сайті штабу від 24 березня. «Юлія Володимирівна мала б вибачитися за свідоме тиражування неправди», – зазначено в заяві.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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Тимошенко заявляє про антикорупційне розслідування проти Порошенка в ЄС​

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