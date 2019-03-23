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23 Березень 2019, Київ 16:05
Новини | Політика

Тимошенко заявляє про антикорупційне розслідування проти Порошенка в ЄС

Юлія Тимошенко заявляє, що розслідування почали Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству Olaf і Офіс з розслідування тяжкого шахрайства Великої Британії

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Кандидатка в президенти і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила під час прес-концеренції, що Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству Olaf і Офіс з розслідування тяжкого шахрайства Великої Британії нібито відкрили корупційні справи проти чинного президента Петра Порошенка.

«Дві структури, а також суд Кіпру – це суд, який залучений в усіх цих процесах – прийняли до розслідування корупційні справи не по факту, не якісь відокремлені епізоди, а конкретно проти Петра Порошенка. Це по суті стало певним підсумком багаторічної корупції, яка здійснювалася президентом України, його найближчими соратниками, бізнес-партнерами, на бюджеті України, на оборонному бюджеті», – сказала Тимошенко.

Вона не уточнила, що конкретно стало приводом для розслідування. Кандидатка в президенти також повторила раніше озвучену критику на адресу Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, назвавши їх такими, що неспроможні розслідувати діяльність президента.

В Адміністрації президента Порошенка наразі цю інформацію не коментували. Радіо Свобода звертається до Olaf і Офісу з розслідування тяжкого шахрайства, аби перевірити цю інформацію.

Раніше 23 березня речниця Генерального прокурора Лариса Сарган заявила про викриття «чорної каси», призначеної для «незаконної організації виборчого процесу».

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