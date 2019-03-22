Тимошенко: СБУ і ГПУ «стали департаментом корпорації «Roshen»

Кандидатка в президенти України та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко засуджує дії Служби безпеки України та Генеральної прокуратури напередодні виборів і водночас задоволена роботою Міністерства внутрішніх справ. Про це йдеться у спецрепортажі «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») «Силовики для кандидатів».

​На прохання журналістів «Схем» прокоментувати ситуацію, коли Служба безпеки та Генпрокуратура, які перебувають у вертикалі президента, публічно розкривають можливі схеми фальсифікацій виборів штабом Тимошенко, а міністр внутрішніх справ публічно говорить про підкуп виборців начебто в інтересах президента Порошенка, лідерка «Батьківщини» заявила наступне:

​«По-перше, це не так. Те, що я чую від міністра внутрішніх справ – він всю інформацію дає дуже збалансовано. Служба безпеки і Генеральна прокуратура, на жаль, стали департаментом корпорації ​Roshen, а Міністерство внутрішніх справ, на наш погляд, стало над політичним процесом і намагається захистити вибори від фальші», – відповіла Тимошенко.

21 лютого цього року СБУ вийшла із заявою про побудовану начебто в інтересах лідерки «Батьківщини» мережі з агітаторів – людей, які за гроші переконують інших, чому треба голосувати саме за цю кандидатку.

7 березня вже Генпрокуратура виступила із заявою, що начебто член команди Тимошенко причетний до спроби зняти з перегонів іншого кандидата – теж Тимошенка, але Юрія.

​Тоді майже одразу із дзеркальною заявою щодо кандидата-конкурента вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і розповів про інші схеми з підкупу виборців, до організації яких, за його словами, ймовірно причетний заступник голови президентської фракції Сергій Березенко.

За словами директора Центру демократії та верховенства праваТараса Шевченка, «зараз в Україні унікальна ситуація»:

«Правоохоронні органи мають розслідувати потенційні злочини, реагувати на них. Але під впливом певних обставин можуть не реагувати або реагувати лише вибірково –​ закривати очі на представників одних кандидатів і ретельно виконувати свої обов’язки щодо інших», –​ вважає Шевченко.

У спецрепортажі «Силовики для кандидатів» журналісти проаналізували та показали на конкретних прикладах як правоохоронціпідіграють окремим кандидатам. При тому, що керівники структур, які по закону мають бути аполітичними, заявили про спільну позицію задля забезпечення прозорих виборів, СБУ та ГПУ, які знаходяться і прямій вертикалі глави держави, грають на його боці. Тоді як МВС та підпорядкована йому Нацполіція, схоже, підіграють Юлії Тимошенко –​ йдеться у розслідуванні.

Також раніше «Схеми» показали, як Юлія Тимошенко неодноразово зустрічалася з Арсеном Аваковим напередодні виборів.