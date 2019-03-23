Вибори: ГПУ повідомляє про викриття «чорної каси» одного з кандидатів на суму 1,3 мільйона гривень

Речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила про виявлення «чорної готівки» для «незаконної організації виборчого процесу». Не називаючи прізвищ, вона згадала «кандидата Ю» і «депутата Д».

«Мережу протиправної діяльності розповсюдили на території 5 районів Одещини: Балтського, Подільського, Окнянського, Кодимського та Савранського. «Чорна» каса знаходилася та функціонувала у режимному приміщенні одного з відділень «ПриватБанку» в місті Подільськ, а саме у службовому кабінеті керівника вказаного відділення, яка з 2011 року займає посаду начальника структурного підрозділу банку ще задовго до переведення банківської установи у статус державної», – повідомила Сарган.

Вона уточнила, що правоохоронці – працівники прокуратури, Служби безпеки України і поліції – виявили учасників під час розподілу 1,3 мільйона гривень на винагороду членам комісій і спостерігачам.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили списки з особистими даними виборців, відомостями про можливу прихильність до кандидатів на виборах, записи з розподілом грошей між волонтерами та представниками виборчих комісій, інша документація. Зафіксували схему контролю за голосуванням через підконтрольних осіб», – заявляє Сарган.

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Вона додала, що покарання за порушення виборчого законодавства може становити до семи років позбавлення волі.