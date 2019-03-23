«Вони об’єднаються проти України» – Порошенко прокоментував поїздку Медведчука і Бойка до Росії

Президент Петро Порошенко розкритикував новину про поїздку кандидата в президенти Юрія Бойка і проросійського політика Віктора Медведчука до Росії та їхню зустріч із прем’єр-міністром Дмитром Медведєв. Відповідну заяву він зробив на Раді регіонального розвитку в Чернівецькій області.

«Економіку вони обговорюють... Вони обговорюють повісити знову Україну на російську газову голку, вони вже союзи обговорюють, які буде створено після президентських виборів, після парламентських виборів, і вони зараз вже всі стверджують, що всі об’єднаються. Проти кого вони об’єднаються? Проти України, проти кожного з нас», – сказав Порошенко під час свого виступу.

Згодом він повернувся до цієї теми і поставив риторичне запитання, з якою метою Бойко і Медведчук відвідали Москву, однак згадав і інших кандидатів.

«Що вони зі сльозами на очах, простягнувши руки, повзли на колінах і просили у Путіна? Ці поповзли, а інші – тут з екранів телебачення інформують, що вони тут стануть на коліна і будуть плакати. Друзі, хочу нагадати всім – Москва сльозам не вірить», – заявив президент.

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

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Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.