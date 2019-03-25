«Дрімучий совок»: як українці змінюють місце голосування на виборах (огляд соцмереж)

25 березня – останній день для зміни місця голосування на виборах президента України, які відбудуться 31 березня. Останні кілька днів у відділах державних реєстрів виборців – аншлаг. Сотні людей стоять у кількагодинних чергах, аби проголосувати не за місцем реєстрації. Чому виборці так довго чекали й не пішли раніше? Чи дійсно черги всюди? Чи реально змінити місце для голосування за 2 години? Радіо Свобода зібрало найцікавіші допиши із соцмереж.

«Це, напевно, єдина черга, яка мене незмушувала аж надто злитися за її наявність», – пише координатор Громадської ради доброчесності Андрій Кулібаба. Він розповів про те, як громадяни самоорганізвувались на пунктах перереєстрації.

ІТ-підприємець Сергій Сагун також розповів про самоорганізацію щодо списків та черг для виборців.

Блогеру Антону Ходзі пощастило менше – йому якраз довелося пройти всі кола бюрократичного пекла.

Фотограф Юрій Кривенко також зіткнувся із натовпами: «У кабінет черга, стоїть приблизно по 70 людей. Поспілкувався з тими, хто стоїть у черзі біля входу в кабінет, кажуть, що стоять з 9 ранку. Коли прийшли, черга вже була близько 80 людей».

А ось як змінюють місце голосування у Харкові:

Телеведуча Ярослава Кравченко голосуватиме на виборах президента України 31 березня за кордоном. Вона спеціально зняла відеоблог про те, як змунювала місце голосування.

Багато користувачів помічають, що в чергах переважно – молодь і тішаться тому, що багато хто відповідально ставиться до свого голосу.

Декого ж черги так втомлювали, що вони розвертались і йшли,

Декому змінити виборчу адресу так і не вдалося.

25 числа ще можна змінити місце свого голосування. Що для цього потрібно?

Щоб змінити місце голосування, вам потрібен відділ ведення державного реєстру виборців – саме так називається цей державний орган. Потрібну саме вам адресу легко знайти тут.

У відділі треба написати заяву, до якої додати документи, що обґрунтовують причину тимчасової зміни реєстрації.

Тобто у списку виборців місце реєстрації не змінюється, змінюється лише місце голосування.