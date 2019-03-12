Аваков: у день виборів залучать понад 134 тисячі працівників МВС

У день голосування на виборах президента України до охорони порядку будуть залучені 134 тисячі працівників Міністерства внутрішніх справ, повідомив міністр Арсен Аваков.

«Сьогодні на нараді ми обговорили поточні питання виборчого процесу. Зокрема, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, охорона виборчих бюлетенів під час їх транспортування, забезпечення публічної безпеки на виборчих ділянках», – сказав міністр внутрішніх справ 12 березня під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценко, головою СБУ Василем Грицаком і головою ЦВК Тетяною Сліпачук.

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Аваков вкотре наголосив, що «жодна громадська організація» не буде мати права силовим способом втручатися у виборчий процес.

«За зверненням ЦВК ми провели профілактику ситуації. Є переконання, що ніхто з тих, хто красиво заявляє про застосування сили в разі виявлених порушень, не піде на конфлікт», – сказав міністр.

За даними МВС, від початку передвиборчої кампанії всього зареєстровано 2809 правопорушень, відкрито 144 кримінальні провадження і складено 520 адмінпротоколів.

Праворадикальна організація «Національні дружини», за рішенням ЦВК, є серед офіційних спостерігачів за президентськими виборами 2019 року, призначених на 31 березня.

Лідери організації обіцяють застосовувати силу на дільницях у разі порушень і бездіяльності влади, у МВС наполягають, що лише уряд має такі повноваження.