Поліція: «злодії в законі» збираються приїхати в Україну під час виборів і дестабілізувати ситуацію

Поліція має інформацію про наміри «злодіїв у законі» прибути в Україну під час виборів – для дестабілізації ситуації в державі, повідомив 25 березня перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Він сказав про це під час проведення відеоселекторної наради за участі керівників центрального апарату й територіальних підрозділів Нацполіції.

«Наразі, в розрізі проведення передвиборчого процесу, ми отримуємо інформацію про наміри прибуття на територію країни «злодіїв у законі». Їх «візити» мають на меті дестабілізувати ситуацію під час виборів. Відтак наголошую на оперативному реагуванні та взаємодії з різними відомствами системи МВС, зокрема, з прикордонниками і Державною міграційною службою», – сказав Аброськін.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. У МВС раніше заявляли, що до охорони порядку в день голосування залучать понад 134 тисячі працівників міністерства.

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