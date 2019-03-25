Порошенко, Тимошенко та Зеленський мають найбільші виборчі фонди – «Чесно»

Кандидати в президенти України Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський мають найбільші виборчі фонди, підрахували активісти руху «Чесно».

Згідно з проміжними фінансовими звітами, виборчий фонд Петра Порошенка склав 415,6 мільйона гривень. Усе це – його власні кошти. На другому місці йде Юлія Тимошенко, виборчий фонд якої формують винятково кошти партії (164 мільйонів). Зеленський іде третім із виборчим фондом у 102,8 мільйона гривень. Здебільшого це внески фізичних осіб.

П’ятірку кандидатів за розмірами виборчих фондів замикають Сергій Тарута (98,4 мільйона гривень) та Олександр Шевченко (66 мільйонів).

Активісти руху «Чесно» вказують, що звіти Анатолія Гриценка, Олександра Вілкула, Олега Ляшка та ще кількох кандидатів у президенти наразі недоступні.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.