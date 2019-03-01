Як підставні спонсори наповнили бюджет партії «Батьківщина» і хто йде разом із Тимошенко на вибори? («СХЕМИ» | №206)

Юлія Тимошенко за 8 місяців зібрала з українських громадян близько 150 мільйонів гривень у фонд партії «Батьківщина». Люди несли гроші цілими родинами, а серед благодійників – зокрема, пенсіонери та студенти. Утім, дехто з них спростовує, що справді робив такі пожертви на користь «Батьківщини». Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати. Схема не нова, і в Нацполіції ще у 2017 році брались розслідувати сумнівні внески на користь партії «Батьківщина». Тепер, перед виборами, у Арсена Авакова ще завзятіше взялись за Тимошенко. Тільки не Юлію, а Юрія – кандидата, якого називають технічним проектом Банкової проти лідерки «Батьківщини». «Схеми» опитали донорів партії Тимошенко, чи справді вони жертвували їй гроші.

Під час виступів Юлія Тимошенко любить згадувати, що їй вдалося зібрати найкращу команду, з якою вона планує змінювати країну. Але конкретних прізвищ на конкретні посади вона не називає, навіть якщо поставити їй запитання прямо. Та, як виявилось, до влади разом з лідеркою «Батьківщини» можуть прийти люди з неоднозначною репутацією та сумнівним діловим і політичним бекграундом. «Схеми» розбиралися, кому Тимошенко довірила опікуватись її кампанією, і хто зрештою разом з нею може прийти до влади.