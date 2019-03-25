ВибориБезБрехні: перевіряємо Зеленського, Порошенка й Тимошенко

У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує дев’ятий аналіз заяв кандидатів на посаду голови держави. Цього тижня в огляді – цитати Володимира Зеленського, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Детально про ініціативу і методологію читайте тут. ​

Президент України Петро Порошенко

Дата: 17 березня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «Україна» (6:18-6:30)

Цитата: «Вони зареєстрували проект рішення Верховної Ради. Вони вимагають, щоб негайно були припинені виплати пенсіонерам, монетизація субсидій, щоб негайно були припинені виплати одноразових компенсацій».

Вердикт: неправда.

Чому? Наразі у Верховній Раді зареєстрований один проект постанови із подібними пропозиціями. Народний депутат і кандидат у президенти Сергій Каплін пропонує запровадити мораторій на монетизацію субсидій «до проведення повного аналізу наслідків його запровадження для отримувачів та економіки країни». Про заборону виплат пенсіонерам у документі не йдеться.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко

Дата: 7 березня 2019 року

Джерело: YouTube-канал KishkiNa (21:12-21:31)

Цитата: «Мрія людей про нові обличчя в політиці після Революції гідності вже втілилася в життя, давайте себе не обманювати, не вводити в оману. У нас на 80% в парламенті – нові обличчя. Люди, які не були в парламенті, а дехто з них не був і в політиці».

Вердикт: неправда.

Чому? У 2014 році вперше депутатами Верховної Ради стали 236 людей – 56% від складу парламенту восьмого скликання.

Актор Володимир Зеленський

​Дата: 14 березня 2019 року

Джерело: YouTube-канал «Зе!Президент» (4:41-4:57)

Цитата: «Коли ми були на Кіпрі… Кіпр – воююча країна. Ну як воююча, там заморожений конфлікт. І в цій частині, грецькій, там усі хочуть стати вчителем. Там щось таке – 3-4 тисячі заробітна плата».

Вердикт: теза про зарплати вчителів на Кіпрі неправдива.

Чому? Згідно зі звітом європейської освітньої організації Eurydice, максимальна зарплата вчителя середньої загальноосвітньої школи на Кіпрі складає 39 292 євро (44 749 доларів) на рік. На місяць це виходить 3 274 євро (3 730 доларів). Із цієї суми вираховують різноманітні збори, на кшталт податку на прибуток або страхового внеску.

Базова ж ставка вчителя залежить від стажу. Вона складає від 17 946 євро (20 440 доларів) до 29 684 євро (33 800 доларів), тобто від 1 703 до 2 816 доларів щомісяця до оподаткування.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на правдивість заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.

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