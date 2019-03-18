ВибориБезБрехні: перевіряємо Ляшка, Бойка та Вілкула

У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує восьмий аналіз заяв кандидатів на посаду голови держави. Цього тижня в огляді – цитати Олександра Вілкула, Олега Ляшка та Юрія Бойка. Детально про ініціативу і методологію читайте тут. ​

Народний депутат Олег Ляшко

Дата заяви: 13 березня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «Україна» (0:36–0:42)

Цитата: «Давайте не забувати, що з 1 травня ,відповідно до меморандуму з МВФ, знову на 40% підіймають вартість газу».

Вердикт: неправда.

Чому? Відповідно до меморандуму України з Міжнародним валютним фондом, ціна на газ для населення з 1 травня 2019 року має зрости на 15%, а не на 40%.

Народний депутат Юрій Бойко

Дата: 13 березня 2019 року

Джерело: ефір криворізького телеканалу «Первый городской» (17:32–17:40)

Цитата: «До чого це (трудова міграція – ред.) призвело? Це призвело до того, що в нас на одного працівника вже припадає 1,2 пенсіонера».

Вердикт: неправда.

Чому? Кількість пенсіонерів на 1 січня 2019 року становила майже 11,5 мільйонів. Людей, які працюють, в Україні значно більше: за даними Держстату, кількість зайнятого населення у січні-вересні 2018 року сягала 16,4 мільйона. Тобто на одну зайняту особу було 0,7 пенсіонера.

Промовець може говорити не про всіх людей, що працюють, а тільки про найманих працівників, застрахованих у Пенсійному фонді. Їх станом на грудень 2018 року 10,4 мільйона. На одного такого застрахованого найманого працівника, відповідно, припадає 1,1 пенсіонера.

Народний депутат Олександр Вілкул

​Дата заяви: 13 березня 2019 року

Джерело: ефір одеського телеканалу «Репортер» (24:29–25:16)

Цитата: «Вони прирівнюють, як вони називають, «неповагу» до української мови до образи національних символів, таких, як герб, гімн, прапор. Що таке «неповага», вони не прописують… Там які санкції передбачені? На перший раз штраф 4 200 гривень, а потім, якщо ти рецидивістом стаєш, до трьох років позбавлення волі».

Вердикт: теза про санкції неправдива.

Чому? Наразі Верховна Рада не ухвалила новий «мовний» закон. У тексті законопроекту до другого читання справді йдеться про те, що «публічне приниження чи зневажання української мови тягне за собою юридичні наслідки, встановлені законом за публічну наругу над державними символами України». Відповідальність за цей злочин передбачена статтею 338 Кримінального кодексу України. Мова йде про штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 850 гривень), арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

Кримінальний кодекс називає серед обставин, від яких залежить тяжкість покарання, – рецидив, змову, національну ворожнечу та спричинені злочином наслідки.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на правдивість заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.

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