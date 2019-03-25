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25 Березень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

Зеленський розповів, скільки коштувала його передвиборча кампанія

За словами Зеленського, він почав процедуру виходу з усіх структурних компаній «Студії квартал 95».

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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський розповів у інтервью «ТСН.Тиждень», скільки коштувала його передвиборча кампанія.

«Наша кампанія на сьогоднішній момент коштує 70 мільйонів гривень. Це гроші мої, моїх компаньйонів – засновників «Студії Квартал 95» і гроші друзів. Думаємо, 3 мільйони доларів (близько 80 мільйонів гривень) буде коштувати вся наша передвиборна кампанія», – зазначив Зеленський.

За словами шоумена, він почав процедуру виходу з усіх структурних компаній «Студії квартал 95».

«Це довгий юридичний ланцюжок, але для цього не треба чекати п’ять років. Протягом декількох місяців завершиться вся юридична угода», – заявив Зеленський.

Зеленський, «Слуга народу», агітація і скандал – відео
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Зеленський, «Слуга народу», агітація і скандал – відео

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Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.

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