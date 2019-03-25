Зеленський розповів, скільки коштувала його передвиборча кампанія

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський розповів у інтервью «ТСН.Тиждень», скільки коштувала його передвиборча кампанія.

«Наша кампанія на сьогоднішній момент коштує 70 мільйонів гривень. Це гроші мої, моїх компаньйонів – засновників «Студії Квартал 95» і гроші друзів. Думаємо, 3 мільйони доларів (близько 80 мільйонів гривень) буде коштувати вся наша передвиборна кампанія», – зазначив Зеленський.

За словами шоумена, він почав процедуру виходу з усіх структурних компаній «Студії квартал 95».

«Це довгий юридичний ланцюжок, але для цього не треба чекати п’ять років. Протягом декількох місяців завершиться вся юридична угода», – заявив Зеленський.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.