Група «1+1 медіа» відповіла на критику щодо телепередач Зеленського у «день тиші» 30 березня

Група «1+1 медіа» відреагувала на критику у ЗМІ щодо трансляції на телеканалі «1+1» передач з участю кандидата у президенти України Володимира Зеленського у «день тиші», 30 березня.

24 березня 2019 року низка ЗМІ поширили інформацію про те, що 30 березня, у «день тиші» перед виборами, на телеканалі «1+1» транслюватимуться проекти «Студії Квартал 95», зі звинуваченням у тому, що програма складалася на користь кандидата у президенти Володимира Зеленського.

В оприлюдненій заяві сказано: «Програмна сітка телеканалу «1+1» не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років. «Студія Квартал 95» є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення «1+1»… Крім того, серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, «Розсміши коміка» та «Чистоньюз» – без участі кандидата у президенти, а випуск «Вечірнього Кварталу» є цього дня архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом».

«Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи пана Зеленського – актора, так само, як і канали групи «1+1 медіа» або інші канали можуть транслювати події з участю президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей» – зазначено в заяві.

Цій заяві передувало критика у ЗМІ. Так, «Українська правда» звертає увагу, що у «день тиші», 31 березня, на телеканалі «1+1» майже всю другу половину дня транслюватимуть програми з участю кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського, й цитує твіт журналістки Христини Бердинських.

«Програма передач на 30 березня на «1+1», телеканалі Ігоря Коломойського. Це день тиші перед виборами. «Квартал», «Розсмiши комiка», «ЧистоNews» – це все проекти «95-го кварталу» Володимира Зеленського. Документальний фільм «Рейган» також озвучує Зеленський (голос Рейгана). Дуже гучний день тиші», – наголошує журналістка.

Згідно з ч. 2 статті 57 закону «Про вибори президента України», передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, «оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень», а також «проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку». Також зазначається, що агітація може вестися «в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України».

Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.