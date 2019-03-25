«Гусь іде на вибори»: Мін’юст запустив проект для молоді

Міністерство юстиції України 25 березня запустило ініціативу «Гусь йде на вибори», покликану долучити українську молодь до виборчого процесу і надати молодим українцям інформацію про те, як реалізувати своє право обирати.

Як повідомляє прес-служба Мін’юсту, ініціатива реалізовується у партнерстві з ілюстратором і автором «Гуся» Надією Кушнір і проектом «Доступна та якісна правова допомога в Україні» у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право!».

«Сьогодні ми презентуємо надзвичайно важливий і цікавий інструмент донесення інформації до молодих українських виборців, які сприймають інформацію здебільшого через соціальні мережі й мережу інтернет. Ми презентуємо низку інформаційних роликів «Гусь йде на вибори», головним героєм яких є дуже популярний в мережі персонаж «Гусь». Він роз’яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю й перевірити, чи є ти в списках, як проконтролювати законність волевиявленні й куди звернутися у разі порушень», – заявив міністр юстиції Павло Петренко.

За словами авторки «Гуся» Надії Кушнір, багато її однолітків не впевнені, чи варто їм іти на вибори.

«Я рада, що таким чином ми зможемо спонукати молодь до того, щоб скористатись своїм правом й проголосувати на виборах. Адже нам всім тут жити далі, й вже зараз потрібно думати про майбутнє», – наголосила ілюстраторка.

Президентська кампанія стартувала в Україні 31 грудня. Вибори відбудуться найближчої неділі, 31 березня.

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